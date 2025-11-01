Άαρον Ράμσεϊ: Αποχωρεί από την Πούμας μετά την εξαφάνιση του αγαπημένου του σκύλου
Η διαμονή του Άαρον Ράμσεϊ στο Μεξικό έφτασε στο τέλος της πρόωρα, καθώς ο πρώην άσος της Άρσεναλ αποχώρησε άμεσα από την Πούμας κι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της εξαφάνισης του αγαπημένου του σκύλου, Χέιλο, που αγνοείται πάνω από τρεις εβδομάδες.
Ο 34χρονος Ουαλός και η σύζυγός του, Κόλιν, όπως μεταδίδουν τα ξένα Μέσα είναι συντετριμμένοι και προσφέρουν περίπου 18.000 ευρώ αμοιβή σε όποιον μπορεί να βοηθήσει στην εύρση του δέκαχρονου beagle τους, που εξαφανίστηκε στην περιοχή Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε στο Μεξικό.
Οι προσωπικές περιπέτειες του Ράμσεϊ ξεκίνησαν μετά τον τραυματισμό του στα τέλη Σεπτεμβρίου, εξαιτίας του οποίου έχασε το ματς της Ουαλίας με το Βέλγιο. Η απουσία του από τις προπονήσεις τροφοδότησε φήμες για πρόωρη αποχώρηση από το Μεξικό, κάτι που πλέον επιβεβαιώνεται. Ο ίδιος έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι το περασμένο καλοκαίρι παίρνοντας μεταγραφή στους Μεξικάνους από την Κάρντιφ.
What I’d do to hold you one last time Halo 🤍 pic.twitter.com/UGVNCNIkKv— Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 24, 2025
🚨🇲🇽🏴 Aaron Ramsey terminates his contract at Pumas in Mexico and leaves the club with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2025
Ramsey, available again as free agent. pic.twitter.com/uA0p0kA9Fc
