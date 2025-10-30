Μπενφίκα - Παυλίδης: Γκολ και στο League Cup!
Άνετη πρόκριση στο Final Four του League Cup πήρε η Μπενφίκα, που επικράτησε με 3-0 εντός έδρας την Τοντέλα. Ο Παυλίδης για ακόμα μια φορά ήταν στους πρωταγωνιστές των Αετών, παρά το γεγονός πως ο Μουρίνιο δεν τον είχε στο βασικό σχήμα. Το πέναλτι του Οταμέντι στο 41' άνοιξε τον δρόμο για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Λουκεμπάκιο να πετυχαίνει το 2-0 στο 83'. Ο Ελληνας φορ, που είχε περάσει ως αλλαγή στο 64o λεπτό του ματς, διαμόρφωσε το 3-0 στις καθυστερήσεις με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, φτάνοντας έτσι τα 13 γκολ φέτος. Την πρόκριση είχε πάρει νωρίτερα η Μπράγκα, που διέλυσε με 5-0 τη Σάντα Κλάρα. Η ομάδα του Παυλίδη θα παίξει στα ημιτελικά με την Μπράγκα, ενώ η Πόρτο θα αντιμετωπίσει την Γκιμαράες. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου.
