Στον τελικό του Sudamericana η Μινέιρο του Μπερνάρντ: Σκόραρε με αψεγάδιαστο τελείωμα για το 2-0 (vid)

Η Ατλέτικο Μινέιρο του Μπερνάρντ επικράτησε με 3-1 της Ιντεπεντιέντε Χοσέ Τεράν και πέρασε στον τελικό του Copa Sudamericana με τον ίδιο να σκοράρει υπέροχο τέρμα.

Μεγάλες στιγμές ζει και πάλι η Ατλέτικο Μινέιρο, αφού τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10) κέρδισε με 3-1 την Ιντεπεντιέντε Χοσέ Τεράν και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε στον τελικό του Copa Sudamericana.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μπερνάρντ αγωνίστηκε βασικός ξεκινώντας μάλιστα σε θέση σέντερ φορ και σκόραρε μ' εκπληκτικό σκαφτό τελείωμα για το 2-0 στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης βάζοντας θεμέλια πρόκρισης για την ομάδα του.

Μάλιστα η ομάδα του δεν άφησε ασχολίαστο το γκολ αυτό, αφού πολλοί θυμήθηκαν το γκολ που είχε σημειώσει το 2013, πάλι στον δεύτερο ημιτελικό, τότε του Copa Libertadores κόντρα στην Νιούελς Ολντ Μπόις του Σκόκο.

𝑨𝒔𝒔𝒊𝒎 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒆𝒎 𝟐𝟎𝟏𝟑! Mais uma vez marcando em uma semifinal continental! 1️⃣1️⃣⚽ pic.twitter.com/GYUJuTHuY3 — Atlético (@Atletico) October 29, 2025

Απ' αυτό το ματς η Μινέιρο είχε ξανά προκριθεί και τελικά κατέκτησε την κούπα την πρώτη και τελευταία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης της Νότιας Αμερικής.