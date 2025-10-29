Το «απογοητευτικό» ρεκόρ του Ρονάλντο στην Αλ Νασρ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο του τρόπαιο με την Αλ Νασρ, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας του από την Αλ Ιτιχάντ στο κύπελλο της Σαουδικής Αραβίας.

Η Αλ Νασρ υποδέχθηκε χθες το απόγευμα (28/10) στην έδρα της την Αλ Ιτιχάντ για τη φάση των «16» του κυπέλλου Σαουδικής Αραβίας και ηττήθηκε με 2-1, μένοντας εκτός συνέχειας του θεσμού.

Το σύνολο του Ζορζέ Ζεσούς δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά με τον Γάλλο και τον Αουράρ να σκοράρουν και να δίνουν τη πρόκριση στην ομάδα τους, την στιγμή που ο 40χρόνος επιθετικός έχασε αρκετές καθαρές ευκαιρίες για να βρει δίχτυα.

Η ήττα αυτή όμως πέρα απο τον αποκλεισμό κατέγραψε και ένα άλλο στατιστικό που αφορά τον σούπερ-σταρ και αρχηγό της ομάδας, Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο ποδοσφαιριστής που κυριάρχησε στην Ευρώπη για περίπου 20 χρόνια με τις φανέλες των Σπόρτινγκ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους και κέρδισε 35 τίτλους, συμπεριλαμβανομένων και 5 Champions League, δεν έχει κατακτήσει ούτε έναν από τη στιγμή που μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία.

Mάλιστα ο Πορτογάλος έχει αρνητικό ρεκόρ 0-13 στα τρόπαια που διεκδίκησε. Πιο συγκεκριμένα έχει συμμετάσχει σε τρία πρωταθλήματα, τέσσερα κύπελλα, δύο Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας και τέσσερα Σούπερ Καπ, το τελευταίο εκ των οποίων διοργανώθηκε φέτος και δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ούτε ένα.

Το ρεκόρ αυτό του Κριστιάνο πάντως μπορεί εύκολα να καταρριφθεί μέσα στη χρονιά, καθώς η Αλ Νασρ αυτή την στιγμή βρίσκεται στη πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Saudi Prο League, στο +3 από την δεύτερη Αλ Τααβόν, έχοντας παράλληλα την καλύτερη επίθεση (22 γκολ) αλλά και τη καλύτερη άμυνα, μιας και έχει δεχθεί μόνο 2 τέρματα.