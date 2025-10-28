Παρελθόν από τον πάγκο της Σέλτικ αποτελεί ο Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος υπέβαλε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του.

Ο Μπρένταν Ρότζερς υπέβαλε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του από τη Σέλτικ, τη στιγμή που ο σύλλογος βρίσκεται οκτώ βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο της Premiership, Χαρτς. Η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο αναταραχής για τους «Κέλτες», με έντονες διαμαρτυρίες από τους οπαδούς κατά της διοίκησης. Άλλωστε, ο σύλλογος δεν ενισχύθηκε αρκετά το καλοκαίρι, ενώ γνώρισε και τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Champions League. Το τελευταίο παιχνίδι του Ρότζερς στον πάγκο της Σέλτικ ήταν η ήττα με 3-1 από τη Χαρτς στο «Tynecastle Park», ενώ είχε προηγηθεί η ήττα από την Νταντί. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας αναλαμβάνουν προσωρινά ο πρώην προπονητής της Σέλτικ, Μάρτιν Ο’Νιλ, και ο θρυλικός μέσος της ομάδας, Σον Μαλόνεϊ.

«Η Σέλτικ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο προπονητής Μπρένταν Ρότζερς υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του. Η παραίτηση έγινε αποδεκτή από τον σύλλογο και ο Μπρένταν αποχωρεί από τη θέση του άμεσα. Ο σύλλογος εκφράζει την εκτίμησή του για τη συμβολή του Μπρένταν στη Σέλτικ κατά τις δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες θητείες του.

Ο Μπρένταν αποχωρεί με τις ευχαριστίες μας για τον ρόλο που διαδραμάτισε σε μια περίοδο διαρκούς επιτυχίας για τον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Η διαδικασία για τον διορισμό νέου μόνιμου τεχνικού έχει ήδη ξεκινήσει». Ο Ρότζερς είχε επιστρέψει στη Σέλτικ το 2023, στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο, κατακτώντας εκ νέου τίτλους στην Premiership, ενώ πήρε το Κύπελλο Σκωτίας και το League Cup. Ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκεται και το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου.