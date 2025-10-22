Φρίκη στη Σενεγάλη: Ποδοσφαιριστής έπεσε θύμα απαγωγής και δολοφονήθηκε γιατί οι γονείς του δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τα λύτρα!

Ο 17χρονος τερματοφύλακας Σεΐχ Τουρέ βρέθηκε νεκρός στη Σενεγάλη αφού έπεσε θύμα απαγωγής από κύκλωμα που εκμεταλλεύεται νεαρούς ποδοσφαιριστές, προκαλώντας σοκ στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η Σενεγάλη θρηνεί τον χαμό του 17χρονου ταλέντου, που φέρεται να έπεσε θύμα απάτης και απαγωγής. Το υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε έρευνα σε συνεργασία με τις αρχές της Γκάνας.

Ο Σεΐχ Τουρέ, νεαρό ταλέντο της Σενεγάλης, βρέθηκε νεκρός στη Γκάνα υπό τραγικές συνθήκες. Ο 17χρονος γκολκίπερ από την ακαδημία Esprit Foot Yeumbeul, βρέθηκε νεκρός στη Γκάνα, σε μια υπόθεση που σοκάρει την κοινότητα του ποδοσφαίρου. Η είδηση επιβεβαιώθηκε το πρωί της Κυριακής από το Υπουργείο Αφρικανικής Ολοκλήρωσης και Εξωτερικών της Σενεγάλης.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα σε συνεργασία με τις γκανέζικες αρχές, για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρεσβεία της Σενεγάλης στην Άκκρα, ο νεαρός τερματοφύλακας πείστηκε να ταξιδέψει στη Γκάνα για δοκιμαστικά σε μια επαγγελματική ομάδα. Αυτή η υπόσχεση αποδείχθηκε παγίδα, οι δράστες τον απήγαγαν και απαίτησαν λύτρα από την οικογένειά του. Όταν τα χρήματα δεν συγκεντρώθηκαν, ο Τουρέ έπεσε θύμα τους.

Το υπουργείο τονίζει ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Δεν θα επιτρέψουμε οι ελπίδες των παιδιών μας να γίνονται όπλο στα χέρια εγκληματιών», ανέφερε κυβερνητική πηγή. Δυστυχώς, η υπόθεση του Τουρέ δεν είναι μεμονωμένη. Πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές από την Αφρική πέφτουν θύματα ψεύτικων “μάνατζερ” και κυκλωμάτων που υπόσχονται δοκιμαστικά ή μεταγραφές στην Ευρώπη.



