Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Ο Τζολάκης απέκρουσε εκπληκτικά το πλασέ του Σικ
Η Λεβερκούζεν άγγιξε το γκολ με τον Σικ, αλλά ο Τζολάκης έσωσε τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός κράτησε ανέπαφη την εστία του με τον εκπληκτικό Τζολάκη.
Στο 16' σε γύρισμα του Μάζα από δεξιά ο Σικ βρέθηκε στη μικρή περιοχή και πλάσαρε, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε.
Στο 17' ο Σικ έδωσε αριστερά στον Πόκου και ο Ολλανδός επιχείρησε το αριστερό σουτ, όμως, ευτυχώς για τους Πειραιώτες αστόχησε.
@Photo credits: eurokinissi
