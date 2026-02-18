Η Λεβερκούζεν άγγιξε το γκολ με τον Σικ, αλλά ο Τζολάκης έσωσε τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κράτησε ανέπαφη την εστία του με τον εκπληκτικό Τζολάκη.

Στο 16' σε γύρισμα του Μάζα από δεξιά ο Σικ βρέθηκε στη μικρή περιοχή και πλάσαρε, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε.

Στο 17' ο Σικ έδωσε αριστερά στον Πόκου και ο Ολλανδός επιχείρησε το αριστερό σουτ, όμως, ευτυχώς για τους Πειραιώτες αστόχησε.