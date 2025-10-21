Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των Νέων στο League Phase του Youth League
Το σερί του Ολυμπιακού έσπασε από την Μπαρτσελόνα (3-0) στη Βαρκελώνη και έτσι οι Πειραιώτες έμειναν στους έξι βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές στο League Phase του Youth League.
Πλέον η ομάδα του Γιώργου Σίμου αφήνει πίσω της το παιχνίδι και κοιτά το επόμενο για το πρωτάθλημα αλλά και την επόμενη αγωνιστική στην Ευρώπη, όπου θα επιστρέψει... σπίτι της.
Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν στο Ρέντη την Αϊντχόφεν με ώρα έναρξης στις 17:00 με στόχο την επιστροφή στις νίκες όπως έκαναν κόντρα σε Πάφο (4-0) και Άρσεναλ (2-1).
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
17 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός - Πάφος 4-0
1 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2
21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0
4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (17:00)
26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ – Ολυμπιακός
20 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν
28 Ιανουαρίου: Άγιαξ - Ολυμπιακός
