Ο 16χρονος Όριαν Γκόρεν ήταν το αστέρι που έλαμψε περισσότερο από τα υπόλοιπα της Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι με τους Νέους του Ολυμπιακού και το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο το next big thing του ισραηλιτικού ποδοσφαίρου.

«Να παίξω στην πρώτη ομάδα και από εκεί και πέρα το ταβάνι θα είναι ο... ουρανός», είχε αναφέρει όταν η Μπαρτσελόνα τον δέχθηκε στις ακαδημίες της. Μία διαδικασία που κράτησε μόλις μία εβδομάδα (!) με την οικογένεια του να τον ακολουθεί στη Βαρκελώνη προκειμένου να χτίσει εκ νέου τη ζωή της παράλληλα με το μέλλον του παιδιού τους.

El Juvenil A de Pol Planas vuela y Orian Goren (2009) deslumbra. Es uno de esos futbolistas que gustan en La Masia: un genio en lo técnico y con la personalidad suficiente para intentar cosas distintas.



Ganas de ir viendo su progresión.pic.twitter.com/Jl7R2ueom5 October 21, 2025

Ο Όριαν Γκόρεν είναι ο μοναδικός παίκτης των ακαδημιών των «μπλαουγκράνα» που κατάγεται από το Ισραήλ και αποτελεί ένα από τα μεγάλα project του συλλόγου για το μέλλον. Κόντρα στον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική του Youth League επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τις... περγαμηνές που τον ακολουθούν καθώς εντυπωσίασε με την εμφάνιση του, πέτυχε δύο γκολ στη νίκη με 3-0 της ομάδας του και όλα αυτά, ενώ ήταν ο μικρότερος στον αγωνιστικό χώρο (16 ετών).

Το Gazzetta σας παρουσιάζει το ταλέντο της Μπαρτσελόνα και κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν του, την πορεία του στο Ισραήλ αλλά και η απίστευτη εξέλιξη στις κορυφαίες ακαδημίες του κόσμου.

Πρώτα βήματα στην Μακάμπι Πέταχ Τίκβα και ο οικογενειακός λόγος που τον οδήγησε στην Μπαρτσελόνα!

Από την ηλικία των 8 ετών, ο Γκόρεν επέλεξε να ενσωματωθεί στην ακαδημία της Μακάμπι Πέταχ Τίκβα και να κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Το ποδόσφαιρο έγινε η ζωή του και έχοντας την πλήρη στήριξη των γονιών του, ακολούθησε το όνειρο του, φτάνοντας στο σημείο να γίνει αρχηγός σε κάθε ηλικιακό γκρουπ στο οποίο βρισκόταν.

Με τον σύλλογο να βρίσκεται σε διάφορα τουρνουά και να αντιμετωπίζει κορυφαία κλαμπ. Ένα από αυτά ήταν και η Μπαρτσελόνα κάπου στις αρχές του 2023, η οποία έμεινε άναυδη από το ταλέντο του νεαρού χαφ και αμέσως προχώρησαν σε επαφές με την οικογένεια του παίκτη.

Orian Goren — From Flick’s Watchlist to a UEFA Youth League brace!



Not surprising, he’s one of La Masia’s top talents. A super creative AM/CM with outstanding game intelligence and real offensive impact.



Watching him and Quim Junyent is pure joy — both bring flair and control… https://t.co/Tv2tyMQlzo pic.twitter.com/OJ9PuDugjF — 𝙁𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝘽𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧𝙨 ❄️ (@FBallerscout) October 21, 2025

Το πλεονέκτημα της Μπάρτσα σε σχέση με άλλους συλλόγους, ήταν πως οι γονείς του μικρού Όριαν ήθελαν να μετακομίσουν στην Βαρκελώνη για μία επιχειρηματική ιδέα που είχαν, με αποτέλεσμα ο μικρός αποδεχθεί την πρόταση των «μπλαουγκράνα». Έτσι, στις 13 Φλεβάρη του 2023, ημερομηνία που δεν θα ξεχάσει ποτέ, ο Γκόρεν έγινε επίσημα μέλος των ακαδημιών του συλλόγου.

Μάλιστα, οι πρώτοι μήνες δεν ήταν και εύκολοι, καθώς εκτός από την προσαρμογής της οικογένειας, ο Γκόρεν έπρεπε να μάθει και τη γλώσσα ώστε να μιλάει με τους προπονητές και τους συμπαίκτες του ενώ χρειάστηκε και χρόνο στη νέα του ομάδα.

Ο αριθμός «10» και η πίστη στο project!

Πολλοί τον αναφέρουν πως «παιδί-θαύμα» στα περισσότερα ηλικιακά γκρουπ στα οποία έχει αγωνιστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πήρε τον αριθμό «10» με το... καλημέρα παρότι μιλάμε για έναν χαφ περισσότερο box-to-box από ότι 10άρι. Παίκτης που έχει εξαιρετική αντίληψη του χώρου, κουβαλάει μπάλα και μοιράζει, ανοίγοντας το παιχνίδι ενώ οι κινήσεις του στη μεσαία γραμμή θυμίζουν αυτές που έκανε ο Ινιέστα προκειμένου να βοηθάει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Είναι γρήγορος με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και χρησιμοποιεί και τα δύο του πόδια, για αυτό πλέον είναι μόνιμο μέλος της Κ19 παρότι είναι μόλις 16 ετών. Παράλληλα είναι και τρεις φορές διεθνής με τους Νέους του Ισραήλ, δείγμα του πόσο εξελιγμένος είναι καθώς αντιμετωπίζει παίκτες μέχρι και τρία χρόνια μεγαλύτερους του.

«Ο πιο έξυπνος παίκτης στο τμήμα νέων της Μπαρτσελόνα» είναι η φράση που λέει και ξαναλέει ο δημοσιογράφος Χάουμε Μαρτέτ που ασχολείται με τα μικρά κλιμάκια των «μπλαουγκράνα». Στο εσωτερικό της ομάδας δεν υπάρχει αμφιβολία για το ταλέντο του 16χρονου χαφ, καθώς τον πιστεύουν πάρα πολύ για το άμεσο μέλλον.

Ήδη κάποιοι παίκτες της φετινής φουρνιάς της Κ19 βρίσκονται μεταξύ πρώτης και δεύτερης ομάδας, με αποτέλεσμα ο Γκόρεν να βρίσκει όλο και πιο συχνά χώρους για να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.

«Ινιέστα, Πέδρι, Μέσι και... το καμάρι του Ισραήλ»

Παρότι ο Γκόρεν έχει καταγωγή από Τσεχία και Ισπανία, στην καρδιά υπάρχει μόνο το Ισραήλ. Αυτό έχει παραδεχθεί ουκ ολίγες φορές, πόσο μάλλον από τη στιγμή που έμαθε ότι ο μόνος της χώρας του που βρίσκεται στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα.

«Νιώθω ότι εκπροσωπώ το Ισραήλ σε ό,τι κάνω, εντός και εκτός γηπέδου. Είναι μεγάλη τιμή και ελπίζω να πετύχω και να κάνω όλους στη χώρα περήφανους. Υπάρχουν πολλά ταλαντούχα παιδιά στο ισραηλινό ποδόσφαιρο», είχε παραδεχθεί ενώ παράλληλα στάθηκε στα δικά του είδωλα.

«Ο Αντρές Ινιέστα, ο Πέντρι και, φυσικά, ο Μέσι. Φυσικά, το στυλ μου ταιριάζει στην Μπαρτσελόνα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Προσπαθώ να μαθαίνω και να βελτιώνομαι συνεχώς», είχε απαντήσει σε σχετική ερώτηση.

Η εμφάνιση του κόντρα στον Ολυμπιακό (ήταν ο μικρότερος σε ηλικία και από τις δύο ομάδες που ήταν στο γήπεδο) αφήνει ακόμα μεγαλύτερες υποσχέσεις για το μέλλον, καθώς φαίνεται ότι βελτίωσή του, είναι συνεχώς ανοδική.