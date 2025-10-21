Με άδεια χέρια έφυγαν από το «Stadi Johan Cruyff» οι Νέοι του Ολυμπιακού καθώς ηττήθηκαν με 3-0 από την Μπαρτσελόνα και είδαν το σερί τους στο League Phase του Youth League να σταματά.

Απότομη ήταν η προσγείωση για τους Νέους του Ολυμπιακού καθώς υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στο League Phase του Youth League από την Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 3-0, σκορ που είχαν διαμορφώσει μέχρι το 24', και έκαναν το 3/3 στη διοργάνωση.

Έτσι ξεκίνησαν

Η Μπαρτσελόνα του Πολ Πλάνας παρατάχθηκε με τον Μπόνφιλ στην εστία και τους Βίκτορ, Γκαρίμπα, Κουένκα και Μπερναμπέου στην τετράδα της άμυνας. Ο Γκόρεν με τον Πέδρο Ροντρίγκες και τον Ζουνιέντ ήταν η τριάδα της μεσαίας γραμμής, έχοντας τον Γκερέρο στην κορυφή και τους Κλάιφερτ και Πρατς ως εξτρέμ.

Ο Ολυμπιακός του Σίμου από την άλλη ξεκίνησε με τους Χριστοδουλόπουλο στην εστία και Ρολάκη, Μίλισιτς και Καρκατσάλη στην τριάδα της άμυνας. Ο Αλαφάκης με τον Θεοδωρίδη ήταν στις δύο πλευρές ως φουλ μπακ ενώ ο Φίλης με τον Λιατσικούρα θα μοιράστηκαν τη μεσαία γραμμή. Ο Κορτές έπαιξε ως φορ έχοντας από πίσω του τον Χάμζα με τον Κότσαλο.

Καταλανική «καταιγίδα» στο πρώτο 30λεπτο!

Από τα πρώτα λεπτά, η Μπαρτσελόνα φάνηκε να είναι διατεθειμένη να επιβάλλει τον ρυθμό της και να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να πιέσει προς το δικό της μισό. Για αυτό και έψαξε το γρήγορο γκολ και το πέτυχε χάρη στον Άντριαν Γκερέρο. Οι Καταλανοί εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Καρκατσάλη που γύρισε την μπάλα με το κεφάλι προς τα πίσω, ο 17χρονος φορ έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον Χριστοδουλόπουλο και έκανε το 1-0 στο 13'.

Πέντε λεπτά αργότερα, η Μπαρτσελόνα βρήκε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με τον Όριαν Γκόρεν. Ο 16χρονος χαφ πήρε την μπάλα από τον Πρατς έξω από την περιοχή, την έφερε στο αριστερό και με τη βοήθεια του δοκαριού νίκησε τον Χριστοδουλόπουλο για το 2-0 των γηπεδούχων.

Το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου διαμορφώθηκε από τον ίδιο παίκτη, στο 24ο λεπτό. Ο Βίκτορ έδωσε στον Γκερέρο μέσα στην περιοχή, εκείνος έστρωσε στον Γκόρεν, ο οποίος με πλασέ ανέβασε τον δείκτη στο 3-0, προσφέροντας ένα πολύ όμορφο γκολ. Άξιο αναφοράς ότι μοναδική φάση των Πειραιωτών στο πρώτο μέρος ήταν ένα άστοχο σουτ του Αλαφάκη στο 43ο λεπτό.

Λίγα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο και πρώτη ήττα

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε να βρει ένα γρήγορο γκολ χωρίς επιτυχία όμως. Συγκεκριμένα, στο 49ο λεπτό, οι Πειραιώτες έφυγαν γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Κορτές πήρε την μπάλα στην περιοχή αλλά το διαγώνιο σουτ πήγε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Στη συνέχεια η Μπαρτσελόνα ανέκτησε τον ρυθμό και ουσιαστικά διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα, χωρίς να προβεί σε κάποια τεράστια φάση για να βρει 4ο γκολ, την ίδια στιγμή που οι Πειραιώτες είχαν ισορροπήσει αρκετά το παιχνίδι και δεν έδιναν χώρους στους «μπλαουγκράνα».

Στο 83ο λεπτό, ο Πρατς άγγιξε το 4-0 αλλά ο Χριστοδουλόπουλος έκανε μία εντυπωσιακή επέμβαση και απέτρεψε την επέκταση του σκορ. Εν τέλει το 3-0 έμεινε μέχρι το φινάλε, με την Μπαρτσελόνα να κάνει το 3/3 στον θεσμό ενώ ο Ολυμπιακός υπέστη την πρώτη του ήττα.