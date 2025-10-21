Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Κόντρα στην «παράδοση»!

Η κακή παράδοση σε Ισπανία και Γαλλία, που θα προσπαθήσουν να σπάσουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, το αρνητικό ιστορικό ρεκόρ της ΑΕΚ και το σερί του Παναθηναϊκού. Ευρωπαϊκή εβδομάδα στα Crazy Stats!

Η επόμενη αποστολή του Ολυμπιακού στο Champions League έρχεται στο «Μονζουίκ», όπου θα βρει απέναντί του την Μπαρτσελόνα. Η παράδοση δεν θα μπορούσε να είχε χειρότερη για τους «ερυθρόλευκους», που δεν έχουν κερδίσει ποτέ σε ισπανικό έδαφος, χάνοντας τις 14 από τις 16 προηγούμενες αναμετρήσεις (2 ισοπαλίες). Οι δυο φορές που απέφυγαν την ήττα ήταν απέναντι στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (ισοπαλίες το 2001 και το 2004).

Ένα άλλο στατιστικό που δείχνει πόσο δύσκολο είναι το ματς για τους Πειραιώτες είναι το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα προέρχεται μεν από την εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ποτέ στην ιστορία της δεν έχει υποστεί διαδοχικές εντός έδρας ήττες σε φάση ομίλων στο Champions League. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, σκοράρουν για 22 σερί ματς στη διοργάνωση (58 γκολ συνολικά), τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ακόμα ψάχνει το πρώτο του τέρμα στη διοργάνωση φέτος, έχοντας δει μόλις το 21% των τελικών του προσπαθειών να καταλήγει εντός εστίας… Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.20, ενώ αν οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν την έκπληξη η απόδοση για τη διπλή ευκαιρία Χ2 κυμαίνεται στο 4.50.

Μετά την καταστροφική πρεμιέρα στη Σλοβενία, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Αμπερντίν, με στόχο την πρώτη νίκη στη League Phase του Conference League. Η Ένωση έχει χάσει μόλις 1 από τα 10 προηγούμενα ματς κόντρα σε σκωτσέζικες ομάδες (3-2 από τη Χιμπέρνιαν το 2001), ενώ δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 πιο πρόσφατα, κερδίζοντας τα 4 από αυτά.

Αυτό το ματς, λοιπόν, δείχνει πρώτης τάξεως ευκαιρία, για να βάλει η ΑΕΚ τέλος στο αρνητικό σερί των 18 εντός έδρας αγώνων στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών) και να πανηγυρίσει για πρώτη φορά μετά το 3-1 επί της Χάιντουκ τον Σεπτέμβριο του 2010. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.33. Η ομάδα του Νίκολιτς, βέβαια, συνέχισε το αρνητικό ρεκόρ της στην Ευρώπη, καθώς δέχθηκε γκολ και από την Τσέλιε, όπως έχει συμβεί σε κάθε ένα από τα 19 τελευταία ευρωπαϊκά της παιχνίδια σε φάση ομίλων. Ποτέ στην ιστορία της δεν είχε κάνει ξανά τόσο κακή επίδοση. Το G/G αυτή τη φορά πληρώνει 1.85.

Σκοράρει ο Παναθηναϊκός

Μετά την Γκόου Αχέντ Ιγκλς ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει άλλη μία ολλανδική ομάδα, καθώς δοκιμάζεται στην έδρα της Φέγενορντ. Οι «πράσινοι» έχουν χάσει και τα 4 τελευταία τους παιχνίδια απέναντι σε ομάδες από την Ολλανδία, ενώ τώρα θα ψάξουν διαδοχικές εκτός έδρας νίκες (εξαιρουμένων των προκριματικών) στο Europa League για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2009. Θα καταφέρει; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 2.20.

Την ίδια στιγμή, η Φέγενορντ κινδυνεύει με διαδοχικές εντός έδρας ήττες για πρώτη φορά στην ιστορία της, ενώ επίσης δεν κόλλησε ποτέ στο μηδέν σε σερί ματς. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, έχει βρει δίχτυα και στα 16 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια σε φάση ομίλων, σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία του. Βρίσκουμε το G/G στο 1.75. Άλλωστε, οι «πράσινοι» έχουν κάνει τις περισσότερες τελικές προσπάθειες (51) στη League Phase. Τέλος, ο Σφιντέρσκι έχει πετύχει 3 γκολ στα 4 τελευταία ευρωπαϊκά του παιχνίδια με το «τριφύλλι». Το να σκοράρει ξανά οποιαδήποτε στιγμή ο Σφιντέρσκι πληρώνει 3.50.

Θα σπάσει την κακή παράδοση ο ΠΑΟΚ;

Εκτός έδρας αναμέτρηση έχει και ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Λιλ και η παράδοση και εδώ δεν είναι η καλύτερη δυνατή: μόνο ήττες έχουν υποστεί οι ελληνικές ομάδες στο Europa League επί γαλλικού εδάφους σε 9 περιπτώσεις! Σε κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια, μάλιστα, οι Γάλλοι σημείωσαν 2+ γκολ (20 συνολικά). Το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.77 τώρα.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Λουτσέσκου θα πρέπει να δείξει μεγάλη βελτίωση, αν θέλει να πάρει θετικό αποτέλεσμα, καθώς ηττήθηκε στις 8 από τις 10 προηγούμενες εκτός έδρας εξόδους του σε φάση ομίλων στο Europa League, κερδίζοντας μόλις σε 1 περίπτωση (2-0 τη Ρίγας τον Νοέμβριο του 2024). Στο 1.63 βρίσκουμε τον άσο, ενώ στο 2.20 τη διπλή ευκαιρία Χ2.

Πάει για ρεκόρ ο Μπαπέ

Μεγάλο ματς στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ αντιμετωπίζει τη Γιουβέντους. Οι δυο τους αγωνίστηκαν για τελευταία φορά στο Champions League το 2018, με τη «βασίλισσα» να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά χάρη στο πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 97’. Τώρα, το ματς μπορεί να μην είναι το ίδιο κρίσιμο, αλλά δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου πάντα τραβάνε όλα τα βλέμματα.

Οι «μπιανκονέρι» είδαν και τα 2 παιχνίδια τους μέχρι τώρα στη League Phase να λήγουν ισόπαλα και αν συμβεί ξανά αυτό, θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2012, που ξεκινούν με 3 ισοπαλίες, σημείο που τώρα προσφέρεται σε απόδοση 4.50. Βέβαια, η ομάδα του Τούντορ, που προέρχεται από την πρώτη ήττα στη σεζόν, θα πρέπει να βελτιωθεί αμυντικά, καθώς οι γηπεδούχοι έχουν πετύχει συνολικά 18 γκολ στα 5 τελευταία τους ματς στη League Phase. Ο Τσάμπι Αλόνσο, πάντως, έχει ξεκινήσει με το «2 στα 2» στον πάγκο της Ρεάλ και θα προσπαθήσει για το απόλυτο ύστερα από τις πρώτες αγωνιστικές, κάτι που τελευταίος είχε πετύχει ο Αντσελότι το 2013. Ποια ομάδα είχε κερδίσει στο 3ο ματς ο Ιταλός; Τη Γιουβέντους! Βρίσκουμε τον άσο στο 1.51.

Κρατάμε, επίσης, το γεγονός ότι η Vecchia Signora έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 11 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League… Τέλος, ο Κιλιάν Μπαπέ έχει ήδη πετύχει γκολ στη διοργάνωση και είναι ο κορυφαίος σκόρερ. Η κορυφαία επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης στις 3 πρώτες αγωνιστικές ανήκει στον Πίπο Ιντσάγκι (2002) και στον Κριστιάνο Ρονάλντο (2013) με 7 γκολ. Θα τους πιάσει ο Γάλλος; Σε απόδοση 4.60 η επιλογή να σκοράρει 2+ γκολ ο Μπαπέ.

Μεγάλο ραντεβού στο «Emirates», όπου η Ατλέτικο φιλοξενείται από την Άρσεναλ. Οι αριθμοί δεν είναι στο πλευρό των Μαδριλένων, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ποτέ να νικήσουν εκτός έδρας αγγλική ομάδα σε φάση ομίλων στο Champions League. Αντίθετα, η Άρσεναλ έχει «χτίσει» τρομερή παράδοση κόντρα στους Ίβηρες, αφού έχει μόνο νίκες στα 6 τελευταία ματς. Δυο φορές νίκησε Ρεάλ και Σεβίλλη, από μια Τζιρόνα και Μπιλμπάο. Παράλληλα, η ομάδα του Αρτέτα είναι μία από τις δύο ομάδες (μαζί με την Ίντερ) που δεν έχουν δεχθεί γκολ στο φετινό Champions League. Ο άσος πληρώνει 1.61, ενώ αν συνδυαστεί με N/G 2.50.

Η Ομόνοια θέλει να σπάσει την ευρωπαϊκή κατάρα! Οι Κύπριοι φιλοξενούνται από την Ντρίτα και παραμένουν χωρίς νίκη στα τελευταία 23 εκτός έδρας παιχνίδια τους, εξαιρουμένων των προκριματικών (4 ισοπαλίες, 19 ήττες). Η τελευταία τους εκτός έδρας επιτυχία σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1987, με 1-0 επί της Σάμροκ Ρόβερς, στο Κύπελλο Πρωταθλητριών! Ο άσος προσφέρεται στο 3.10, ενώ το διπλό στο 1.95.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λεβερκούζεν και χρειάζεται ακόμα μία νίκη, για να ισοφαρίσει το κορυφαίο σερί στην ιστορία της στο Champions League. Το 1994 είχε πετύχει 6 διαδοχικές νίκες, ενώ τώρα βρίσκεται ήδη στις 5. Το διπλό πληρώνει 1.65.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Λίβερπουλ στα 15 πιο πρόσφατα ματς κόντρα σε γερμανικές ομάδες στο Champions League (4-2 από τη Λεβερκούζεν το 2022), κερδίζοντας και τα 5 τελευταία με συνολικό σκορ 12-1. Θα επιστρέψει στις νίκες με αντίπαλο την Άιντραχτ; Στο 1.60 βρίσκουμε το διπλό.

Η Ίντερ ξεκίνησε τη League Phase με δύο νίκες και χωρίς ακόμα να δεχθεί γκολ. Τώρα, έχει τη δυνατότητα να κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της το «3 στα 3» με 0 παθητικό κόντρα στην Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Θα τα καταφέρει; Στο 2.95 βρίσκουμε το διπλό σε συνδυασμό με N/G.

Η Ντόρτμουντ έχει πετύχει 3+ γκολ σε κάθε ένα από τα 3 πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Με αντίπαλο την Κοπεγχάγη έχει την ευκαιρία να το κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε 4 ματς στη σειρά. Το Over 2,5 τώρα πληρώνει 1.75.

19/20: 10 goals in 8 games

20/21: 10 goals in 8 games

21/22: 3 goals in 3 games

22/23: 12 goals in 11 games

23/24: 6 goals in 9 games

24/25: 8 goals in 9 games

25/26: 3 goals in 2 games #UCL pic.twitter.com/mhPdBKfU39 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2025

Η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Βιγιαρεάλ, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να έχει βρει ξανά τον εαυτό του. Ο Νορβηγός έχει πετύχει 8 γκολ σε 8 ματς κόντρα σε ισπανικές ομάδες στο Champions League, σκοράροντας 4 φορές 2+ τέρματα. Θα κάνει και πάλι τη διαφορά; Στο 3.60 η απόδοση να ανοίξει το σκορ ο Χάαλαντ.

Η Νάπολι δοκιμάζεται στην έδρα της Αϊντχόφεν και θέλει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί των 3 εκτός έδρας ηττών στο Champions League. Αν χάσει και τώρα, θα ισοφαρίσει το χειρότερο σερί στην ιστορία της από το 2017, όταν στο 4ο ματς τότε είχε ηττηθεί στην Ολλανδία από τη Φέγενορντ (2-1). Θα αντιμετωπίσει μία ομάδα, πάντως, που δέχεται γκολ και 10 παιχνίδια στη σειρά στη διοργάνωση και 2,3 κατά μέσο όρο. Το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.62.

Η Νιουκάστλ υποδέχεται την Μπενφίκα και ψάχνει διαδοχικές νίκες στο Champions League για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2003. Θα εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η Μπενφίκα μετράει 4 σερί ήττες στη διοργάνωση, επίδοση που είναι η χειρότερή της από το 2018; Ο άσος πληρώνει 1.61. Από εκεί και πέρα, ο Βολτεμάντε βρήκε δίχτυα στην πρεμιέρα του ως βασικός στα… αστέρια και θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Νιουκάστλ, που σκοράρει και στις 2 πρώτες παρουσίες του στην ενδεκάδα. Σε απόδοση 2.20 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Βολτεμάντε.

Η Μονακό υποδέχεται την Τότεναμ, αλλά συνεχίζει να προβληματίζει αμυντικά στο Champions League και έχει δεχθεί 2+ γκολ και στα 3 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Τώρα, κινδυνεύει με το χειρότερο αντίστοιχο σερί από το 2018. Το Over 2,5 προσφέρεται στο 1.60.

Η Γαλατασαράι πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Λίβερπουλ και στόχος της η δεύτερη διαδοχική νίκη. Απέναντί της η Μπόντο Γκλιμτ και αν επικρατήσει, τότε θα καταφέρει για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2012 να κάνει 2 σερί επιτυχίες στη διοργάνωση. Μπροστάρης ο Βίκτορ Οσιμέν, ο οποίος έχει σκοράρει σε κάθε έναν από τους έξι τελευταίους αγώνες του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (7 γκολ συνολικά). Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.55, ενώ το να ανοίξει το σκορ ο Οσιμέν σε απόδοση 3.60.

Η Σπόρτινγκ έχει σκοράρει και τα 18 τελευταία της ματς σε φάση ομίλων στην Ευρώπη (30 γκολ συνολικά). Θα συνεχιστεί το σερί και με αντίπαλο τη Μαρσέιγ; Στο 1.55 το G/G.

Κανένα από τα 13 τελευταία της παιχνίδια στο Champions League δεν έχει κερδίσει η Σλάβια Πράγας, σερί που είναι το χειρότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδας της φετινής League Phase. Τώρα, οι Τσέχοι δοκιμάζονται στην έδρα της Αταλάντα, με τον άσο να πληρώνει 1.47.

Η Φράιμπουργκ φιλοξενεί την Ουτρέχτη, έχοντας κερδίσει και τα 5 τελευταία εντός έδρας ματς στο Europa League. Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι παραμένουν χωρίς νίκη στις 13 προηγούμενες εξόδους τους στην Ευρώπη (σε φάση ομίλων) και κινδυνεύουν να ισοφαρίσουν το αρνητικό ρεκόρ της Αϊντχόφεν για ολλανδική ομάδα (από το 2018). Στο 1.57 ο άσος.

Η Θέλτα παραμένει αήττητη εντός έδρας στην ιστορία της σε φάση ομίλων στην Ευρώπη (σε 9 ματς). Την ίδια στιγμή, η Νις δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 14 προηγούμενα παιχνίδια της στο Europa League. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.98.

