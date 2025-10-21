Στα έγκατα του εργοστασίου, όπου τα τελευταία χρόνια ξεπετιούνται όλο και περισσότερα ταλέντα που αποτελούν την επόμενη μέρα του ποδοσφαίρου, θα βρεθεί η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού για το Youth League. Το Gazzetta ξεχωρίζει πέντε wonderkids που θα βρεθούν απέναντι στους Πειραιώτες.

Μετά την 4άρα κόντρα στην Πάφο και το σπουδαίο διπλό στην έδρα της Άρσεναλ, η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού βρίσκονται στην Βαρκελώνη με σκοπό να διευρύνουν το σερί τους στο φετινό League Phase του Youth League κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο «Estadi Johan Cruyff», γήπεδο με βαριά ονομασία καθώς έχει πάρει αυτό του θρύλου της Μπαρτσελόνα και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 και οι παίκτες του Γιώργου Σίμου θέλουν να πάρουν το αεροπλάνο της επιστροφής έχοντας ένα θετικό αποτέλεσμα στις βαλίτσες τους.

Απέναντι τους θα βρεθεί μία ομάδα που έχει παράδοση στον κόσμο των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Ένα πραγματικό ορυχείο που συνεχώς αναδεικνύει μικρά διαμαντάκια που εξελίσσονται στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τελευταία παράδειγμα τον Λαμίν Γιαμάλ και εν αναμονή της νέας... φουρνιάς που ήδη έχει πάρει στην πρώτη ομάδα ο Φλικ.

Ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι ο Τσάβι Έσπαρτ, ο οποίος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στους Νέους του συλλόγους έως τώρα αλλά δεν θα είναι στη διάθεση του Πολ Πλάνας καθώς θα δώσει το παρών στην αποστολή της πρώτης ομάδας. Το Gazzetta ξεχώρισε πέντε περιπτώσεις (δεν είναι σε αυτές ο Σάμα Νομοκό καθώς δεν βρίσκεται στην αποστολή) που βρίσκονται στην αποστολή της Κ19 της Μπάρτσα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τροπαίου του Youth League την περσινή σεζόν.

Αντρέ Κουένκα

Πλέον είναι μέλος της Β' ομάδας παρότι είναι μόλις 18 ετών και απλώς βοηθάει την ομάδα της Κ19 όταν παίζει στο Youth League. Μέλος στην Εθνική Ισπανίας Κ20 στο περασμένο Μουντιάλ και ποδοσφαιριστής που μετράει 19 παιχνίδια με την Β' ομάδα την περσινή σεζόν και περιμένει την ευκαιρία του για φέτος καθώς έχει φάει το μεγαλύτερο διάστημα στην εθνική ομάδα. Ο ταλαντούχος αμυντικός έχει φορέσει τη φανέλα της πρώτης ομάδας και είναι από τα project που έχουν από κοντά οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα».

Αλέξις Ολμέδο

Ακόμα ένα βασικό στέλεχος της Β' ομάδας. Ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός επιστρατεύτηκε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μετά την αποβολή του Κάμπος στο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν και μαζί με τον Κουένκα, καλείται να βάλει... στοπ στους επιθετικούς των Πειραιωτών. Μετράει μία συμμετοχή στο φετινό Youth League αλλά και επτά με τη Β' ομάδα, όπου είναι αναντικατάστατο κομμάτι των πλάνων του προπονητή.

Πέδρο Βιλάρ

Ο Πέδρο Βιλάρ είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής με ηγετικά χαρακτηριστικά στη μεσαία γραμμή. Μεγάλες βοήθειες στο τρανζίσιον, πολλά τρεξίματα και ένας παίκτης-«υπολογιστής» στη μεσαία γραμμή. Ο 17χρονος χαφ έχει κάνει ωραίο δίδυμο με τον 18χρονο συμπατριώτη του, Άβιλα ή και τον Πέδρο Ροντρίγκεζ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Σέιν Κλάιφερτ

Γιος του Ολλανδού θρύλου Πάτρικ Κλάιφερτ και ένα παιδί είδε την Μπαρτσελόνα να κάνει τα πάντα για να τον πάρει από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2017, όταν ήταν μόλις δέκα ετών. Ο 18χρονος εξτρέμ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των προπονητών του, ήταν σκόρερ στο προηγούμενο ματς του Youth League κόντρα στην πρώην του ομάδα και φέτος ανέβηκε στη δεύτερη ομάδα με σκοπό να δείξει την αξία του σε υψηλότερο επίπεδο.

Λόβρο Σέλφι

Μεταγραφικό απόκτημα του περασμένου καλοκαιριού για την Β' ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ο Λόβρο Σέλφι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου, έχοντας γαλουχηθεί στις ακαδημίες της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, το 2024 πήγε στην Κουστοσίτσα και το περασμένο καλοκαίρι, αντί 300 χιλιάδων ευρώ, έγινε κάτοικος Βαρκελώνης. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο φετινό Youth League, έπαιξε δύο φορές με την ανδρική ομάδα της κροατικής ομάδας, είναι επτά φορές διεθνής με την Κ19 και αποτελεί ένα project που πιστεύουν στον σύλλογο της Καταλονίας.