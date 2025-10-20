Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς αναμένεται να γίνει ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Σερβίας, ενώ ο Άλμπερτ Ριέρα θα είναι ο διάδοχος του στον Ερυθρό Αστέρα, όπως αποκαλύπτουν τα δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τα Σέρβικα ΜΜΕ, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς φαίνεται ήδη να έχει αποδεχτεί την πρόταση από την ομοσπονδία της Σερβίας, ώστε να γίνει ο νέος προπονητής, δημιουργώντας κρίσιμες αλλαγές στην χώρο του ποδοσφαίρου στη χώρα.

Από την άλλη, ο Άλμπερτ Ριέρα είναι ο επικρατέστερος για να διαδεχτεί τον 55χρονο στην τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα εφόσον ο ίδιος αποχωρήσει, καθώς όπως αναφέρουν τα Σέρβικα μέσα ο Ισπανός είχε βρεθεί στο «Μαρακανά» το βράδυ της Κυριακής (19/10) για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα του Ερυθρού με τη Νόβι Μπέογκαρντ, ο οποίος έληξε 6-1 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο Ριέρα βρίσκεται στον πάγκο της Τσέλιε από τον Ιούλιο του 2024, ενώ έχει υπάρξει προπονητής σε Μπορντό και Ολίμπια Λουμπλιάνας και ως βοηθός στην Γαλατάσαραϊ.

Από την άλλη ο γνώριμός μας, Βλάνταν Μιλόγεβιτς είναι στον πάγκο των Σέρβων από τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ παράλληλα έχει κάτσει στον πάγκο σε: Απόλλων Λεμεσού, ΑΠΟΕΛ, Αλ-Ετιφάκ, ΑΕΚ, Αλ Αχλί, Πανιώνιο, Ομόνοια και Τσουκαρίσκι.