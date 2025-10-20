Μετά την αποστολή της πρώτης ομάδας, έγινε γνωστή και αυτή της ομάδας Νέων, η οποία θα αντιμετωπίσει στη «Μασία» την αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική του Youth League.

Σε αντίθεση με την πρώτη ομάδα, εκείνη του Γιώργου Σίμου πάει... τρένο στο Youth League. Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του θεσμού έχοντας κάνει το 2/2 στις πρώτες αγωνιστικές και πλέον στοχεύει να μεγαλώσει το σερί στην έδρα της Μπαρτσελόνα (21/10, 13:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κερδίσει την Πάφο (4-0) στο προπονητικό του Ρέντη στην πρεμιέρα και την Άρσεναλ στο Λονδίνο (2-1). Ο Γιώργος Σίμος έκανε γνωστή την αποστολή για το σπουδαίο ραντεβού των δύο ομάδων στη Βαρκελώνη και συγκεκριμένα στη «Μασία» και εκεί βρίσκονται οι:

Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάνης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Πλις, Φράγκος, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Αβραμούλης.