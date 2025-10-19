TUI SOCCA Champions League κάτω των 12 ετών: Πρωταθλητές στο δραματικό θρίλερ οι Vikings Τιφλίδας  

Σε ένα συναρπαστικό θρίλερ εξελίχθηκε ο τελικός του ΤUI SOCCA Champions League της κατηγορίας κάτω των 12 ετών, ο οποίος διεξήχθη σήμερα (Κυριακή, 19 Οκτωβρίου) στο κεντρικό γήπεδο της Σοχώρας, στο Ρέθυμνο.

Στην κορύφωση του δράματος οι Vikings Τιφλίδας, μολονότι βρέθηκαν πίσω με διαφορά δυο γκολ (3-5) απέναντι στον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, κατάφεραν να ισοφαρίσουν στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας (5-5) και εντέλει να επιβληθούν στη διαδικασία των πέναλτι με 2-1. Η ομάδα της Κατερίνης, η οποία είχε κατακτήσει τον εγχώριο τίτλο στην τελική φάση που φιλοξενήθηκε στο Λουτράκι προηγήθηκε με 2-0 και με 5-3 (προεξάρχοντος του Βασιλειάδη ο οποίος πέτυχε τέσσερα γκολ), ωστόσο οι πρωταθλητές Γεωργίας αντέδρασαν, άλλαξαν την κατάσταση και αναδείχθηκαν νικητές εν μέσω αποθέωσης.

Πολυτιμότερος παίκτης του Τουρνουά κάτω των 12 ετών αναγορεύθηκε ο Ντέιβιντ Μαμεντόβι, ενώ ο ΟΦΗ Ρεθύμνου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο νικώντας στον αγώνα

για την Τρίτη θέση την πολωνική Six Nowy Tomysi II με 4-1. Το TUI SOCCA Champions League Kids σημείωσε μεγάλη επιτυχία και φανέρωσε την εξέλιξη του αθλήματος και σε επίπεδο Ακαδημιών.

«Είναι προφανές ότι α παιδιά προπονούνται καλά και εκπαιδεύονται για να μπορούν να ανταποκρίνονται είτε όταν αγωνίζονται 11 εναντίον 11, είτε στο μίνι ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι η διεξαγωγή αυτού του διεθνούς Τουρνουά στο Ρέθυμνο, παράλληλα με τη διοργάνωση των ανδρών αποτελεί προστιθέμενη αξία για το άθλημα», σχολίασε ο

προπονητής της Εθνικής ομάδας socca, Γιώργος Μπαστάκης.

Η δράση στο TUI SOCCA Champions League συνεχίσθηκε την Κυριακή με τους αγώνες των play-ins και των φάσεων των 32 και των 16, ενώ τη Δευτέρα θα διεξαχθούν οι

προημιτελικοί, οι ημιτελικοί και οι τελικοί, παρόντος του πρεσβευτή της διοργάνωσης, παλαίμαχου εμβληματικού σέντερ φορ και πρωταθλητή Ευρώπης το 2004, Άγγελου

Χαριστέα.

Παράλληλα διεξάγεται και το Τουρνουά βετεράνων άνω των 40 ετών, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη θα ακολουθήσει το SOCCA Aegean Cup εκ παραλλήλου στους άνδρες

(Ελλάδα, Κροατία, Βουλγαρία, Νότια Αφρική) και στις γυναίκες (Ελλάδα, Πολωνία, Ουγγαρία, Λίβανος). Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς

Ομοσπονδίας Μίνι Ποδοσφαίρου (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης, του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.