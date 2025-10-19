Αλ Καλίτζ: Μασούρας και Φορτούνης την επανέφεραν στις νίκες (vid)
Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, η Αλ Καλίτζ ξέσπασε στην Αλ Ριάντ (4-1) με τους Φορτούνη και Μασούρα να υπογράφουν τη νίκη για την ομάδα του Γιώργου Δώνη, με τον Κουρμπέλη να ξεκινάει επίσης βασικός στην αναμέτρηση.
Δύο προσωπικά τέρματα του Κινγκ στο πρώτο μέρος έβαλαν σε θέση οδηγού την Αλ Καλίτζ, η Αλ Ριάντ μείωσε προσωρινά, προτού ο Κινγκ σημειώσει χατ τρικ, χάρη στην πανέμορφη κάθετη του Κώστα Φορτούνη. Στο 66', ο Φορτούνης έβγαλε μία «μαγική» μακρινή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας με αποδέκτη τον Γιώργο Μασούρα που κοντρόλαρε και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 4-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
هدف! ⚽️🔥— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 19, 2025
ماسوراس يزيد الأوجاع على الرياض ويضيف الهدف الرابع للخليج 💥 #الخليج_الرياض pic.twitter.com/Zmfg4zS2UI
Για τον Μασούρα αυτό ήταν το δεύτερο γκολ με την Αλ Καλίτζ και το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα, ενώ ο Φορτούνης κατέγραψε την τέταρτη ασίστ του τη φετινή σεζόν. Πάντως να σημειωθεί ότι η βραδιά είχε έντονο ελληνικό... παρελθόν. Πέρα από τον Φορτούνη, ασίστ για την Αλ Καζλίτζ σημείωσαν επίσης οι Παόλο Φερνάντες της ΑΕΚ και ο Μπαρτ Σέκενφελντ του Παναθηναϊκού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.