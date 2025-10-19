Με δύο ασίστ του Κώστα Φορτούνη και ένα γκολ από τον Γιώργο Μασούρα, η Αλ Καλίτζ επικράτησε 4-1 της Αλ Ριάντ και επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα της Saudi Pro League.

Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, η Αλ Καλίτζ ξέσπασε στην Αλ Ριάντ (4-1) με τους Φορτούνη και Μασούρα να υπογράφουν τη νίκη για την ομάδα του Γιώργου Δώνη, με τον Κουρμπέλη να ξεκινάει επίσης βασικός στην αναμέτρηση.

Δύο προσωπικά τέρματα του Κινγκ στο πρώτο μέρος έβαλαν σε θέση οδηγού την Αλ Καλίτζ, η Αλ Ριάντ μείωσε προσωρινά, προτού ο Κινγκ σημειώσει χατ τρικ, χάρη στην πανέμορφη κάθετη του Κώστα Φορτούνη. Στο 66', ο Φορτούνης έβγαλε μία «μαγική» μακρινή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας με αποδέκτη τον Γιώργο Μασούρα που κοντρόλαρε και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 4-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

هدف! ⚽️🔥



ماسوراس يزيد الأوجاع على الرياض ويضيف الهدف الرابع للخليج 💥 #الخليج_الرياض pic.twitter.com/Zmfg4zS2UI — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 19, 2025

Για τον Μασούρα αυτό ήταν το δεύτερο γκολ με την Αλ Καλίτζ και το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα, ενώ ο Φορτούνης κατέγραψε την τέταρτη ασίστ του τη φετινή σεζόν. Πάντως να σημειωθεί ότι η βραδιά είχε έντονο ελληνικό... παρελθόν. Πέρα από τον Φορτούνη, ασίστ για την Αλ Καζλίτζ σημείωσαν επίσης οι Παόλο Φερνάντες της ΑΕΚ και ο Μπαρτ Σέκενφελντ του Παναθηναϊκού.