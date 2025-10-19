Νέους βαθμούς απώλεσε η Σέλτικ στο πρωτάθλημα Σκωτίας γνωρίζοντας παράλληλα ήττα-σοκ από την μέχρι πρότινος ουραγό Νταντί, με την Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη να... πανηγυρίζει.

Θύμα δυσάρεστης εκπλήξεως έπεσε η Σέλτικ στο πρωτάθλημα Σκωτίας. Η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς ηττήθηκε για πρώτη φορά στη σεζόν από την -μέχρι πρότινος- ουραγό Νταντί, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 σε μία ιστορική νίκη.

Ιστορική διότι σημειώθηκε 37 χρόνια από την τελευταία εντός έδρας επικράτηση επί της Σέλτικ, δηλαδή από το 1988! Τα γκολ της Νταντί σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, από τον Ρόμπερτσον στο 18' και από το αυτογκόλ του Κάρτερ-Βίκερς στις καθυστερήσεις. Με αυτό τον τρόπο η Νταντί «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Στον αντίποδα, η προβληματική Σέλτικ είδε την πρωτοπόρο Χαρτς να αυξάνει τη διαφορά της στο +5. Η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, που πρωταγωνίστησε στην χθεσινή νίκη επί της Κιλμαρνόκ (3-0).

Οι οπαδοί των Κελτών πάντως δεν έχουν πάψει να εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους προς την διοίκηση από την αρχή της σεζόν. Στο ματς με την Νταντί, στράφηκαν για ακόμη μία φορά κατά των ισχυρών και ιθύνοντων του συλλόγου, εκτοξεύοντας μπαλάκια του τένις στον αγωνιστικό χώρο ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Celtic’s match had a delayed start after fans threw balls onto the pitch in protest against the board 🫢 pic.twitter.com/4p6y1utqnn October 19, 2025