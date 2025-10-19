Σκωτία: Η Νταντί έσπασε κατάρα 37 ετών κόντρα στη Σέλτικ κάνοντας «δώρο» στη Χαρτς του Κυζιρίδη
Θύμα δυσάρεστης εκπλήξεως έπεσε η Σέλτικ στο πρωτάθλημα Σκωτίας. Η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς ηττήθηκε για πρώτη φορά στη σεζόν από την -μέχρι πρότινος- ουραγό Νταντί, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 σε μία ιστορική νίκη.
Ιστορική διότι σημειώθηκε 37 χρόνια από την τελευταία εντός έδρας επικράτηση επί της Σέλτικ, δηλαδή από το 1988! Τα γκολ της Νταντί σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, από τον Ρόμπερτσον στο 18' και από το αυτογκόλ του Κάρτερ-Βίκερς στις καθυστερήσεις. Με αυτό τον τρόπο η Νταντί «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.
FULL-TIME: Dundee FC record a HISTORIC win against champions Celtic, who they hadn't beaten at home in 37 years 👏✅ pic.twitter.com/kxapOOcRU2— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 19, 2025
Δείτε Επίσης«Τρένο» η Χαρτς με υπογραφή... Κυζιρίδη: Συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ κόντρα στην Κιλμαρνόκ (vid)
Στον αντίποδα, η προβληματική Σέλτικ είδε την πρωτοπόρο Χαρτς να αυξάνει τη διαφορά της στο +5. Η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, που πρωταγωνίστησε στην χθεσινή νίκη επί της Κιλμαρνόκ (3-0).
Οι οπαδοί των Κελτών πάντως δεν έχουν πάψει να εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους προς την διοίκηση από την αρχή της σεζόν. Στο ματς με την Νταντί, στράφηκαν για ακόμη μία φορά κατά των ισχυρών και ιθύνοντων του συλλόγου, εκτοξεύοντας μπαλάκια του τένις στον αγωνιστικό χώρο ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
Celtic’s match had a delayed start after fans threw balls onto the pitch in protest against the board 🫢 pic.twitter.com/4p6y1utqnn— ESPN UK (@ESPNUK) October 19, 2025
🏴🎾Celtic fans continue their protests against the board at Dens Park today pic.twitter.com/qvpsjHmXMv— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 19, 2025
