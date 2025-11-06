Δείτε τη βαθμολογία του Europa League μετά την ολοκλήρωση του... πρώτου πιάτου της 4ης αγωνιστικής της League Phase.

Αγχώθηκε, χρειάστηκε να κάνει... υπομονή, αλλά ο Παναθηναϊκός «χτύπησε» στο φινάλε και με το γκολ του Τζούρισιτς πήρε σπουδαίο τρίποντο στην έδρα της Μάλμε, αναπτερώνοντας τις ελπίδες του για καλό πλασάρισμα στη League Phase του Europa League. Με αυτό τη νίκη, τη δεύτερη ευρωπαϊκή του φέτος, το Τριφύλλι έφτασε στους έξι βαθμούς και ανέβηκε - έστω και προσωρινά - στη 12η θέση της βαθμολογίας.

Η βαθμολογία στο Europa League

1. Μίντιλαντ 4 (11-3) 12

2. Φράιμπουργκ 4 (8-3) 10

3. Θέλτα 4 (9-4) 9

4. Μπράγκα 3 (5-0) 9

5. Λιόν 3 (5-0) 9

6. Πλζεν 3 (6-2) 7

7. Φερεντσβάρος 3 (5-3) 7

8. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 4 (7-6) 7

------------------------------

9. Πόρτο 4 (4-4) 7

10. Μπραν 3 (5-2) 6

11. Άστον Βίλα 3 (4-2) 6

12. Παναθηναϊκός 4 (7-6) 6

13. Βασιλεία 4 (6-5) 6

14. Γιουνγκ Μπόις 3 (6-6) 6

15. Λιλ 4 (6-6) 6

16. Φενέρμπαχτσε 3 (4-4) 6

17. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-5) 6

18. Μπέτις 3 (4-2) 5

19. Νότιγχαμ Φόρεστ 4 (6-5) 5

20. Μπολόνια 3 (3-3) 4

21. Γκενκ 3 (1-1) 4

22. ΠΑΟΚ 3 (5-6) 4

23. Στουρμ Γκρατς 4 (3-5) 4

24. Ερυθρός Αστέρας 4 (3-5) 4

---------------------------------

25. Σέλτικ 4 (4-7) 4

26. Ρόμα 3 (3-4) 3

27. Φέγενορντ 3 (3-4) 3

28. Λουντογκόρετς 3 (4-6) 3

29. Ζάλτσμπουργκ 4 (4-6) 3

30. Στουτγκάρδη 3 (2-4) 3

31. FCSB 4 (3-6) 3

32. Ουτρέχτη 4 (1-5) 1

33. Μάλμε 4 (2-7)

34. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3 (1-6) 1

35. Νις 4 (4-9) 0

36. Ρέιντζερς 3 (1-6) 0