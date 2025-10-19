«Τρένο» η Χαρτς με υπογραφή... Κυζιρίδη: Συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ κόντρα στην Κιλμαρνόκ (vid)
Έχει βαλθεί να τους... τρελάνει όλους η Χαρτς στην Σκωτία. Οι «καρδούλες» συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά τη νέα νίκη, αυτή τη φορά στην έδρα της 5ης Κιλμαρνόκ όπου επικράτησαν με 3-0.
Φυσικά, για ακόμα ένα ματς, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών του συλλόγου, καθώς είχε άμεση συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ που έβαλε η ομάδα του.
Συγκεκριμένα στο 57', ο Έλληνας εξτρέμ έφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, πλάσαρε τον αντίπαλο πορτιέρε αλλά εκείνος απέκρουσε το σουτ σε πρώτο χρόνο για να έρθει ο Μπράγκα και να κάνει το 2-0.
Τέσσερα λεπτά, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, πάτησε στην περιοχή και την έστρωσε στον Μπράγκα για να διαμορφώσει το τελικό 3-0.
