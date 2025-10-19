Οι λεπτομέρειες θα κρίνει τους νικητές… αν υπάρξουν!

Η 7η αγωνιστική της Super League έχει στο πρόγραμμα της δύο μεγάλα ντέρμπι τα οποία και θα απασχολήσουν το ποδοσφαιρικό κοινό.

Η αρχή γίνεται με το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό (19/10 19:30). Οι «κίτρινοι» υποδέχονται τους «πράσινους» θέλοντας να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των δύο αγώνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ προέρχεται από μία βαριά ήττα στην Τρίπολη από τον ΟΦΗ (3-0), ένα αποτέλεσμα που θεωρήθηκε πισωγύρισμα στην πορεία της ομάδας.

Είχε προηγηθεί άλλωστε η εντός έδρας ισοπαλία (2-2) με τον Πανσερραϊκό και έτσι ο Άρης έχει βρεθεί στην 5η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς. Για την ώρα υστερεί στο επιθετικό κομμάτι καθώς έχει πετύχει 6 γκολ σε ισάριθμες αγωνιστικές κι αυτό είναι κάτι που θέλει να βελτιώσει ο Χιμένεθ.

Στην έδρα του βέβαια ο Άρης φέτος μετράει μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει τα οποία έχουν λήξει όλα με under. Το να συμβεί αυτό και στο ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό προσφέρεται στο 1.70 στη Novibet.

Από την άλλη οι «πράσινοι» προέρχονται από μία έντονη εβδομάδα στην οποία υπήρχαν εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Αρχικά έγινε γνωστή η συμφωνία με την Κηφισιά για την απόκτηση των Τεττέι και Παντελίδη μία κίνηση που ενισχύει το ελληνικό στοιχείο.

Παράλληλα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία «ανάσα» από τη συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ ο οποίος και θα είναι ο αντικαταστάτης του Χρήστου Κόντη. Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να βάλει τις επόμενες ημέρες την υπογραφή του στο συμβόλαιο του με την ομάδα και μένει να δούμε πότε θα καθίσει στον πάγκο της.

Άλλωστε το «τριφύλλι» έχει μπροστά του ένα ακόμα μεγάλο ματς, αυτό με τη Φέγενορντ την Πέμπτη (23/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Προέχει βέβαια η αναμέτρηση με τον Άρη όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την 3η του σερί νίκη στη Super League μετά από αυτές στον Παναιτωλικό (2-1, εκτός) και Ατρόμητο (1-0) εντός.

Με 8 βαθμούς οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας, έχοντας όμως κι ένα παιχνίδι λιγότερο. Έχουν σκοράρει βέβαια σε όλα τα παιχνίδια τους έως τώρα στο πρωτάθλημα, με τον Σβιντέρσκι να έχει πετύχει δύο τέρματα. Να σκοράρει και τώρα ο Πολωνός επιθετικός βρίσκεται στο 2.75 στη Novibet.

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής διεξάγεται βέβαια στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (19/10, 21:00).

Η Ένωση μετά τη νίκη που πέτυχε στην Κηφισιά με ανατροπή (3-2) έμεινε μόνη της στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και στο +2 από τον τωρινό της αντίπαλο.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς μετράει 5 νίκες και 1 ισοπαλία έως τώρα στη Super League ενώ την Πέμπτη θα υποδεχτεί την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Αυτό που απασχολεί βέβαια τον Σέρβο τεχνικό είναι το ποιος θα αντικαταστήσει τον Κάρλος Μουκουντί, η συμμετοχή του οποίου είναι εξαιρετικά αμφίβολη τη στιγμή που ο Ρέλβας είναι τιμωρημένος.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πετύχει γκολ και στα 8 φετινά τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ενώ μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι οι δύο μόνες αήττητες ομάδες στο πρωτάθλημα. Η ισοπαλία είναι στο 3.20 στη Novibet.

Στην αντίπερα όχθη ο ΠΑΟΚ πήρε μία σημαντική νίκη πριν τη διακοπή καθώς επικράτησε με 2-1 εντός έδρας του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα που είχε ανάγκη η ομάδα της Θεσσαλονίκης καθώς είχαν προηγηθεί πέντε σερί παιχνίδια χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Έτσι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας έχοντας δύο βαθμούς διαφορά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει και φέτος το πρωτάθλημα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή να δει την κατάσταση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα βρεθεί στην αποστολή αλλά δύσκολα στην ενδεκάδα

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει ένα δεύτερο μεγάλο αποτέλεσμα πριν ταξιδέψει για τη Γαλλία εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιλ την Πέμπτη (19/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μόνο μία φορά φέτος έχει μείνει στο μηδέν και το G/G στην έδρα της ΑΕΚ βρίσκεται στο 1.73 στη Novibet.

