Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε την τιμητική του στα εξώφυλλά των Α Βοla και Record, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Τσάβες με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπενφίκα με 2-0 απέναντι στην Τσάβες για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ της ομάδας του Μουρίνιο. Μόλις στο 8ο λεπτό ο Έλληνας διεθνής άνοιξε το σκορ με ένα υπέροχο σουτ εκτός περιοχής, ενώ στο 79’ «σφράγισε» τη νίκη με μία εξίσου εξαιρετική εκτέλεση.

Ο 26χρονος φορ έχει ήδη φτάσει τα εννέα γκολ μέσα στη σεζόν για τους Αετούς και με αφορμή την απόδοσή του στο συγκεκριμένο ματς, έγινε πρωτοσέλιδο στις δύο μεγαλύτερες αθλητικές εφημερίδες της Πορτογαλίας.

Η Record κυκλοφόρησε σήμερα (18/10) με τον τίτλο «Resolvidis», ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στη λέξη «resolved» και το επίθετο του Παυλίδη, γράφοντας πως «ο Έλληνας το έλυσε» για τη Μπενφίκα.

Από την πλευρά της, η A Bola ανέφερε στο εξώφυλλό της «Ο Παυλίδης είχε τα κλειδιά» («Pavlidis Tinha as Chaves»), παίζοντας έξυπνα και με το όνομα της αντίπαλης ομάδας. Παράλληλα συμπεριέλαβε και μία σύντομη δήλωση του Special One που ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη η συμβολή του Έλληνα στράικερ στην ομάδα του, από την οποία περίμενε περισσότερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.



