Παυλίδης: «Ζωγράφισε» και έστειλε την Μπενφίκα στην επόμενη φάση του Κυπέλλου (vid)
Ο Βαγγέλης Παυλίδης μετατράπηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή για την Μπενφίκα στο παιχνίδι Κυπέλλου Πορτογαλίας απέναντι στην Τσάβες. Οι Αετοί χάρη σε δύο υπέροχα τέρματα του Έλληνα διεθνή, επικράτησαν 2-0 παίρνοντας την πρόκριση για τον 4ο γύρο της διοργάνωσης.
Ο Παυλίδης -που ξεκίνησε βασικός στο ματς- άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με μία όμορφη ενέργεια και εκτέλεση εκτός περιοχής. Ακόμη ένα δικό του γκολ, στο 79ο λεπτό, «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του. Αυτή τη φορά με χαμηλό μακρινό σουτ, ξανά έξω από την αντίπαλη περιοχή, έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στο δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο, ο 26χρονος επιθετικός έφτασε τα εννέα γκολ τη φετινή σεζόν (σε 16 εμφανίσεις).
Δείτε τα τέρματα του Παυλίδη:
🇬🇷 O golaço de Pavlidis a abrir o marcador na #TaçadePortugal! 💥#GDCSLB pic.twitter.com/HmhRPjL2FF— SL Benfica (@SLBenfica) October 17, 2025
Pavlidis bisa e aproxima as águias da vitória 🦅#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/cRtA71cXbz— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
