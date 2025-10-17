Προβάδισμα για τη Μπενφίκα στο Κύπελλο Πορτογαλίας απέναντι στην Τσάβες, όταν στο 8΄ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε δίχτυα με μακρινό σουτ για το 1-0 των Αετών.

Επιστροφή στη συλλογική δράση μετά το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αφήνει πίσω του τα ματς της Εθνικής απέναντι σε Σκωτία - Δανία και να πιάνει ξανά δουλειά με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Οκτώ λεπτά χρειάστηκε ο Έλληνας επιθετικός για να σκοράρει με τη φανέλα των Αετών απέναντι στην Τσάβες, η οποία φιλοξένησε τη Μπενφίκα στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Αφού υποδέχθηκε τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, ο Παυλίδης βρήκε το χώρο και με όμορφο πλασέ έστειλε τη μπάλα στη γωνία της εστίας για να γράψει το 1-0 υπέρ της ομάδας του.