Παυλίδης: Άνοιξε το σκορ για τη Μπενφίκα με τρομερό πλασέ (vid)
Επιστροφή στη συλλογική δράση μετά το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αφήνει πίσω του τα ματς της Εθνικής απέναντι σε Σκωτία - Δανία και να πιάνει ξανά δουλειά με τη φανέλα της Μπενφίκα.
Οκτώ λεπτά χρειάστηκε ο Έλληνας επιθετικός για να σκοράρει με τη φανέλα των Αετών απέναντι στην Τσάβες, η οποία φιλοξένησε τη Μπενφίκα στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του Κυπέλλου Πορτογαλίας.
Αφού υποδέχθηκε τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, ο Παυλίδης βρήκε το χώρο και με όμορφο πλασέ έστειλε τη μπάλα στη γωνία της εστίας για να γράψει το 1-0 υπέρ της ομάδας του.
🚨 GOAL: Vangelis Pavlidis— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 17, 2025
Taça de Portugal | 🇵🇹 Chaves 0-1 Benficapic.twitter.com/fOoVsANhZI
