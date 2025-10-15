Τζόρνταν Λουκάκου: «Εγώ και ο Ρομέλου δεχτήκαμε εκβιασμούς και έτσι η κηδεία του πατέρα μας δε θα γίνει στο Βέλγιο»

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο αδελφός του Ρομέλου Λουκάκου, Τζόρνταν, σχετικά με το θάνατο του πατέρα τους, λέγοντας πως τόσο εκείνος όσο και ο αδερφός του δέχτηκαν πιέσεις και εκβιασμούς για να μη γίνει η κηδεία στο Βέλγιο.

Τα αδέρφια Λουκάκου πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες μετα τον θάνατο του πατέρα τους, Ρότζερ, σε ηλικία μόλις 58 χρονών, με τον στράικερ της Νάπολι να σημειώνει μεταξύ άλλων πως «η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια».

Οι δύσκολες στιγμές όμως για τον Τζόρνταν και τον Ρομέλου δε σταμάτησαν ούτε μετά τον χαμό του πατέρα τους, καθώς όπως δημοσίευσαν οι ίδιοι σε κοινή τους ανάρτηση στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Τρίτης (14/10), τα σχέδιά τους για τη ταφή που είχαν προγραμματίσει να γίνει στο Βέλγιο, ανατράπηκαν μετά από μια σοκαριστική αποκάλυψη ότι έπεσαν θύματα εκβιασμού για να αλλάξει το μέρος της κηδείας.

«Όπως ίσως γνωρίζετε, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε την κηδεία αυτήν την Παρασκευή, αλλά λόγω ορισμένων αποφάσεων που ελήφθησαν στην Κινσάσα, η κηδεία θα γίνει εκεί» αναφέρει η δήλωση.

«Ο πατέρας μας πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου και εμείς ως αδέρφια προσπαθήσαμε τα πάντα για να φέρουμε το πτώμα του πίσω στην Ευρώπη, αλλά νιώσαμε ότι μας εκβίαζαν κάποιοι. Αν ο πατέρας μας ήταν εδώ σήμερα, δεν θα το δεχόταν. Μας ραγίζει η ψυχή που δεν αφήσαμε τον πατέρα μας να αναπαυθεί, αλλά από ότι φαίνεται μερικοί άνθρωποι δεν το ήθελαν.Τωρα καταλαβαίνουμε γιατί μας κρατούσε μακριά από πολλούς ανθρώπους. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου»