Ο Παναιτωλικός συνεχίζει την ενίσχυση του νεοσύστατου τμήματος πόλο με γοργούς ρυθμούς. Η διοίκηση της αγρινιώτικης ομάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Πετρόπουλου, μίας προσθήκης που θα δώσει εμπειρία στο σύνολο του Γιάννη Κατόπη.

Ο έμπειρος φουναριστός έχει αρκετές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο στην Ελλάδα. Έχει φορέσει το σκουφάκι της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, ξεκινώντας την καριέρα του στο Παλαιό Φάληρο. Αναμφίβολα ένα σημαντικό μεταγραφικό απόκτημα για τον Παναιτωλικό, το οποίο θ' αποτελέσει σημαντικό κομμάτι στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Σημαντική ενίσχυση στην θέση του φουνταριστού για το τμήμα υδατοσφαίρισης του Παναιτωλικός ΓΦΣ με τον Αλέξανδρο Πετρόπουλο, που τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας.

Γεννημένος στις 29 Απριλίου 1986, ο Αλέξανδρος Πετρόπουλος, ξεκίνησε την καριέρα του στο Παλαιό Φάληρο.

Στο παρελθόν έχει φορέσει το σκουφάκι του Ηλυσιακού, του Μίλωνα, της ΝΕ Πατρών ενώ έχει σημειώσει 3 ανόδους στην Α1 Κατηγορία, με την ομάδα του Περιστερίου, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Με την μεγάλη εμπειρία του έρχεται να ενισχύσει το νεοσύστατο τμήμα υδατοσφαίρισης στο δρόμο για διακρίσεις».