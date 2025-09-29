Ρομέλου Λουκάκου: Το συγκινητικό μήνυμα για τον χαμό του πατέρα του
Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η εβδομάδα για τον Ρομέλου Λουκάκου. Ο στραίκερ της Νάπολι ''ανακοίνωσε'' μέσω ανάρτησής του στα social media τον χαμό του πατέρα του, Ρότζερ, σε ηλικία μόλις 58 ετών.
Όπως ο ίδιος, έτσι και ο πατέρας του, υπήρξε ποδοσφαιριστής, και μάλιστα στην ίδια θέση, ως σέντερ φορ, αγωνιζόμενος σε ομάδες του Βελγίου όπως η Μέχελεν και η Οστάνδη, ενώ υπήρξε διεθνής και με την Εθνική ομάδα του Ζαίρ, που πλέον υφίσταται ως Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Δείτε ΕπίσηςΚόντε για Ντε Μπρόινε: «Τα έβαλε με λάθος άνθρωπο»
Σε μια συγκινητική δημοσίευση στα social media, ο υψηλόσωμος φορ αποχαιρέτησε τον πατέρα του, ευχαριστώντας τον για τα όσα του έμαθε και λέγοντας πως ποτέ ξανά δεν θα είναι ο ίδιος...
«Σε ευχαριστώ που μου έμαθες όλα όσα ξέρω.
Σου είμαι αιώνια ευγνώμων και σε εκτιμώ.
Η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.
Με προστάτευες και με καθοδηγούσες όπως κανένας άλλος δεν μπορούσε.
Δεν θα είμαι πια ο ίδιος.
Ο πόνος και τα δάκρυα ρέουν άφθονα.
Αλλά ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη να ξαναβρώ τον εαυτό μου.
Merci pour tout
Roger Menama Lukaku
Vieux Roy (για τους φίλους του)
Mon Papa»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.