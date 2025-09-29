Ο Βέλγος φορ ανακοίνωσε τον απροσδόκητο χαμό του πατέρα του, Ρότζερ, σε ηλικία 58 ετών, συγκινώντας με το μήνυμα που ανέβασε στα social media.

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η εβδομάδα για τον Ρομέλου Λουκάκου. Ο στραίκερ της Νάπολι ''ανακοίνωσε'' μέσω ανάρτησής του στα social media τον χαμό του πατέρα του, Ρότζερ, σε ηλικία μόλις 58 ετών.

Όπως ο ίδιος, έτσι και ο πατέρας του, υπήρξε ποδοσφαιριστής, και μάλιστα στην ίδια θέση, ως σέντερ φορ, αγωνιζόμενος σε ομάδες του Βελγίου όπως η Μέχελεν και η Οστάνδη, ενώ υπήρξε διεθνής και με την Εθνική ομάδα του Ζαίρ, που πλέον υφίσταται ως Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σε μια συγκινητική δημοσίευση στα social media, ο υψηλόσωμος φορ αποχαιρέτησε τον πατέρα του, ευχαριστώντας τον για τα όσα του έμαθε και λέγοντας πως ποτέ ξανά δεν θα είναι ο ίδιος...

«Σε ευχαριστώ που μου έμαθες όλα όσα ξέρω.

Σου είμαι αιώνια ευγνώμων και σε εκτιμώ.

Η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.

Με προστάτευες και με καθοδηγούσες όπως κανένας άλλος δεν μπορούσε.

Δεν θα είμαι πια ο ίδιος.

Ο πόνος και τα δάκρυα ρέουν άφθονα.

Αλλά ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη να ξαναβρώ τον εαυτό μου.

Merci pour tout

Roger Menama Lukaku

Vieux Roy (για τους φίλους του)

Mon Papa»