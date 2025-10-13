Ακόμα μια - εκ των πολλών - τρελή ιστορία της ποδοσφαιρικής του ζωής αποκάλυψε ο Πολ Γκασκόιν, μιλώντας για τη μάχη του με τον αλκοολισμό.

Μια καριέρα ανάμεσα στο σκοτάδι και τη λάμψη, με κορυφές και αβύσσους αλλά και πολλές, πολλές τρελές ιστορίες. Ακόμη μια τέτοια αποκάλυψε ο Πολ Γκασκόιν σε συνέντευξή του στη βρετανική τηλεόραση, όπου μίλησε για τον τελικό τον οποίο έκρινε όντας... μεθυσμένος.

Πίσω στο 1996 ο Άγγλος legend αγωνιζόταν στη Ρέιντζερς. Στον τελικό του League Cup Σκωτίας εκείνη τη χρονιά, οι Τζερς ήρθαν αντιμέτωποι με τη Χαρτς. Μπήκαν στα αποδυτήρια με υπέρ τους σκορ 2-1, ωστόσο ο προπονητής τους, Γουόλτερ Σμιθ ήταν προβληματισμένος με την απόδοση του Γκασκόιν που... δεν υπήρχε στο χορτάρι.

«Με ρώτησε αν έχω πιει και είπα 'όχι'. Και μου λέει: 'Ε, άντε πιες λίγο'. Τελικά ήπια εννέα μπράντι, βγήκα στο γήπεδο και έβαλα δύο γκολ, ήμουν ο MVP. Όμως, δεν με άφησαν να πάω στη γιορτή μετά το Κύπελλο γιατί είχα ήδη πιει πάρα πολύ. Ειλικρινά, νομίζω ότι εκείνα τα ποτά με έκαναν να παίξω καλύτερα», είπε ο Γκασκόιν, που πράγματι, αφού η Χαρτς ισοφάρισε προσωρινά σε 2-2, φρόντισε να σκοράρει δύο τέρματα στο 64' και στα 66' και να χαρίσει ουσιαστικά στη Ρέιντζερς τον τίτλο (4-3).

Βέβαια, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο ρόδινη. Ο Γκασκόιν εδώ και χρόνια παλεύει με τον αλκοολισμό και αποκάλυψε πως, αν και αυτή τη στιγμή είναι καλά, ακόμα συμμετέχει σε συνεδρίες των Ανώνυμων Αλκοολικών.

'What is it about alcohol that means you can never feel like you've conquered it?'@susannareid100 and Richard talk to Paul Gascoigne about his struggles with alcoholism and mental health. pic.twitter.com/NaIGCHIl3t — Good Morning Britain (@GMB) October 13, 2025

«Δεν μου κάνει καλό το ποτό. Μπορεί να μην πιω για μήνες, αλλά μετά δύο μέρες θα γίνω χάλια και θα αισθάνομαι μιζέρια. Δεν μπορείς να δαμάσεις το αλκοόλ, ναι. Δεν έχω επίγνωση του εαυτού μου. Πάντα σκέφτομαι ότι θα είμαι καλά αν πιω ένα ποτό. Κάποιες φορές πετυχαίνει αλλά κάποιες καταλήγω να πίνω για δύο ολόκληρες μέρες», είπε χαρακτηριστικά.