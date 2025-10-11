Ρούνεϊ για Τζέραρντ: «Αυτό που λέει είναι προσβλητικό!»
Ο Στίβεν Τζέραρντ βρέθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα καλεσμένος στο Podcast του Ρίο Φέρντιναντ και έκανε κάποια καυστικά σχόλια για την λεγόμενη «χρυσή γενιά» της Εθνικής Αγγλίας που υπήρξε και ο ίδιος μέρος, χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει κάποιο τρόπαιο ή να φτάσει στο τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης.
Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην αρχηγός των «τριών λιονταριών» δήλωσε πως δεν του άρεσε καθόλου να βρίσκεται στην Εθνική, καθώς το κλίμα μεταξύ των παικτών δεν ήταν το καλύτερο εξαιτίας της κόντρας ανάμεσα στους συλλόγους στους οποίους αγωνίζονταν τότε οι παίκτες.
Ακόμη αποκάλεσε την γενιά αυτή «ένα μάτσο ηττοπαθείς εγωιστές» καθώς δεν λειτούργησαν ποτέ ως σύνολο αλλά ως μονάδες και αυτός είναι ο λόγος που δεν έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά ή τον τελικό κάποιας από τις 8 διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχαν από το 2000 έως το 2014.
Ο Γουέιν Ρούνεϊ μέσα από το δικό του Podcast που διατηρεί στο BBC απάντησε στις δηλώσεις του Τζέραντ λέγοντας πως τα όσα δήλωσε ο πρώην συμπαίκτης του ειναι «προσβλητικά για εμάς και τη προσπάθεια μας»
«Δεν θα το έθετα ακριβώς έτσι, γιατί αυτό ακούστηκε προσβλητικό για εμάς και τη προσπάθεια μας, αλλά καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Υπήρχαν πολλοί σημαντικοί χαρακτήρες στα αποδυτήρια».
