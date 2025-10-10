Ο Τούχελ έκραξε τους φιλάθλους της Αγγλίας: «Ήταν λυπηρό να ακούς μόνο τους Ουαλούς, αξίζαμε περισσότερη στήριξη»

Ο Τόμας Τούχελ τα... έψαλε στους φιλάθλους της Αγγλίας, που φάνηκε να μη στηρίζουν όσο θα έπρεπε εκείνον και τους παίκτες του στο φιλικό με την Ουαλία στο «Γουέμπλεϊ».

Ο Τόμας Τούχελ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος παρά τη νίκη της Αγγλίας με 3-0 επί της Ουαλίας στο «Γουέμπλεϊ», όχι όμως για την απόδοση της ομάδας του, αλλά για την ατμόσφαιρα που κυριάρχησε στις εξέδρες. Ο Γερμανός τεχνικός, όπως άλλωστε δήλωσε, ένιωσε πλήρη απογοήτευση από τη συμπεριφορά των Άγγλων φιλάθλων που παρουσιάστηκαν αδιάφοροι κι επισκιάστηκαν στα συνθήματα από εκείνους των φιλοξενούμενων.

«Το γήπεδο ήταν σιωπηλό», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν πήραμε καμία ενέργεια από τον κόσμο. Αν ακούς μόνο τους Ουαλούς, είναι λίγο λυπηρό. Η ομάδα άξιζε μία μεγαλύτερη υποστήριξη. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε σε ένα ντέρμπι όπου προηγούμαστε 3-0 για να μας στηρίξουν;»

Ο Τούχελ συνέχισε την κριτική του, επισημαίνοντας τη διαφορά με άλλες έδρες: «Η υποστήριξη που είχαμε στη Σερβία ήταν φανταστική. Αγαπώ το αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά σήμερα η ατμόσφαιρα δεν ταίριαζε με την απόδοσή μας στο γήπεδο. Θα ήθελα να μας στηρίζουν περισσότερο όταν τα πράγματα δυσκολεύουν».

Επιπλέον και η εικόνα του κόσμου που έκανε «κύμα» ή πέταγε χάρτινα αεροπλανάκια την ώρα του αγώνα, ενόχλησε έντονα τον ομοσπονδιακό προπονητή των Αγγλων.