Ο Ινφαντίνο άνοιξε τη συζήτηση για Μουντιάλ τον χειμώνα και πλέον τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, η διεξαγωγή ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι δεν πρέπει πλέον να θεωρείται δεδομένη. Ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαίρου πιστεύει ότι η επιλογή διαφορετικής περιόδου για τη διοργάνωση της Μουντιάλ θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της συζήτησης για το διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι.

Το Κατάρ είχε πριν από τρία χρόνια την πρωτιά, φιλοξενώντας το πρώτο χειμερινό Μουντιάλ, κάτι που κρίθηκε αναπόφευκτο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα. Το 2034, τη διοργάνωση θα αναλάβει η Σαουδική Αραβία, γεγονός που καθιστά εκ νέου πιθανό ένα Μουντιάλ τον χειμώνα.

«Συζητάμε διαρκώς γι’ αυτό το θέμα», δήλωσε ο Ινφαντίνο την Πέμπτη «Δεν πρόκειται μόνο για ένα Μουντιάλ, αλλά για τη συνολική εικόνα. Ακόμα και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, ο Ιούλιος είναι υπερβολικά ζεστός». Ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι πρέπει να επανεξεταστεί συνολικά το ποδοσφαιρικό καλεντάρι: «Ο Ιούνιος είναι ο καλύτερος μήνας για να παίζεται ποδόσφαιρο, όμως στην Ευρώπη δεν αξιοποιείται ιδιαίτερα. Ίσως μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το καλεντάρι. Θα δούμε πότε θα φτάσουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό».

Το πρόγραμμα της FIFA είναι αυτή τη στιγμή κλειδωμένο έως το τέλος του 2030, γεγονός που σημαίνει ότι οι δηλώσεις του Ινφαντίνο ανοίγουν ουσιαστικά τη συζήτηση για την περίοδο που θα οδηγήσει στο Μουντιάλ της Σαουδικής Αραβίας. Το Μουντιάλ του 2030 θα φιλοξενηθεί από Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, ενώ Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν από έναν αγώνα.