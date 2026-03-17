Ομάδα από την Premier League φαίνεται πως θέλει να μπει στο NBA Europe.

Οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μίλαν αναμένεται να υποβάλουν προσφορές για ομάδες του NBA Europe στο Παρίσι και το Μιλάνο, αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, το κρατικό επενδυτικό ταμείο (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ελέγχει τη Νιούκαστλ, είναι πιθανός ιδιοκτήτης μιας νέας ομάδας του Λονδίνου.

Μέχρι τις 31 Μαρτίου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για να εξασφαλίσουν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν μια ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με το NBA και τη FIBA.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων είναι σίγουρα οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μίλαν, οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν προσφορά για να ενταχθούν στο NBA Europe. Όμως, σύμφωνα με το The Athletic, οι ιδιοκτήτες μιας άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας φέρονται επίσης να είναι έτοιμοι να ενταχθούν στο έργο του NBA Europe.

Ο λόγος για την Νιουκάστλ που αγωνίζεται στην Premier League και οι ιδιοκτήτες της είναι πολύ ισχυροί, κάτι που φαίνεται και από τα όσα έχουν γίνει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια με είσοδο στο Champions League και κατάκτηση του FA Cup.