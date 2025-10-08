Η εμμονή του Ρονάλντο με την τελειότητα είναι... σοκαριστική, αφού και το νερό περνούσε από έλεγχο!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έπαψε ποτέ να εντυπωσιάζει με την αφοσίωση και την πειθαρχία του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ο Τζουζέπε Μαρότα, πρώην γενικός διευθυντής της Γιουβέντους και νυν CEO της Ίντερ, μιλώντας στην «A Bola», θυμήθηκε την περίοδο που ο Πορτογάλος σταρ φορούσε τη φανέλα της «Γηραιάς Κυρίας», αποκαλύπτοντας μια ξεχωριστή πτυχή του χαρακτήρα του.

Ο Μαρότα ανέφερε πως ο Ρονάλντο ξεχώριζε για την εμμονή του στη λεπτομέρεια, σε σημείο που ακόμη και τα πιο μικρά πράγματα, όπως τα μπουκάλια νερού, γίνονταν αντικείμενο ανάλυσης. Ενδιαφερόταν να γνωρίζει τι περιέχουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και πώς μπορεί να επηρεάσουν τη φυσική του κατάσταση. «Στη Γιουβέντους ήμουν αρκετά τυχερός που είχα τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν διαφορετικός από τους άλλους, γιατί ανέλυε ακόμη και μπουκάλια νερού. Πήγαινε στον γιατρό και ρωτούσε τι υπήρχε μέσα, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους. Αν είναι ακόμα πρωταθλητής σήμερα, είναι πρωταθλητής και σε αυτά τα πράγματα».

Ο Πορτογάλος άσος, που σήμερα αγωνίζεται στην Αλ Νασρ, μετακινήθηκε στη Γιουβέντους το καλοκαίρι του 2018, ύστερα από μια απίθανη πορεία στη Ρεάλ Μαδρίτης, και παρέμεινε εκεί έως την επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2021.