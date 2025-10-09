Οι παίκτες της Ρίο Άβε «ξεδίπλωσαν» μεθοδικά την επίθεσή τους για το τρίτο τους γκολ απέναντι στην Τοντέλα, κάνοντας ένα build up για... σεμινάριο.

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος έχει αποσπάσει θετικά σχόλια για τη δουλειά που κάνει στη Ρίο Άβε, παρά το ότι η ομάδα προς το παρόν κυμαίνεται στα μεσαία στρώματα της βαθμολογίας του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Ακόμα και ο Μουρίνιο, πριν η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη τεθεί αντιμέτωπη με την Μπενφίκα, είπε πως ό Έλληνας τεχνικός έχει χτίσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο ένα σύνολο με ποιότητα.

Ένα πρόσφατο γκολ των Πορτογάλων, το οποίο ανδημοσίευσαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, αποδεικνύει ότι ο 46χρονος κόουτς πράγματι κάνει πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα όσον αφορά το κομμάτι της συνεργασίας των παικτών του.

Στην τελευταία αναμέτρησή της, η Ρίο Άβε επικράτησε 3-0 της Τοντέλα, με το γκολ του Κλέιτον στο 78' να χαρακτηρίζεται ως μίας σπάνιας ομορφιάς γκολ, όχι λόγω του εύστοχου τελειώματος του Βραζιλιάνου, αλλά εξαιτίας του υποδειγματικού «χτισίματός» του με 19 πάσες!

Με βασικούς τους Αθανασίου και Ντόη, αλλά και τον Γιώργο Λιάβα που μπήκε στο 61' στο ματς, οι «βιλακοντένσες» κυκλοφόρησαν την μπάλα με υπομονή στον αγωνιστικό χώρο, διατήρησαν την κατοχή με συνεχείς εναλλαγές, με τον Αντρέ Λουίς να «σερβίρει» στον 26χρονο σέντερ φορ για το τελικό 3-0.

Δείτε το γκολ...