Η ασίστ του Βρουσάι δεν ήταν αρκετή για τη Ρίο Άβε κόντρα στην Αλβέρκα

Μακριά από τη νίκη για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική έμεινε η Ρίο Άβε, όπου παρότι προηγήθηκε με τον Κλέιτον και την ασίστ του Βρουσάι, έμεινε στο 1-1 κόντρα στην Αλβέρκα.

Έπειτα από δύο σερί νίκες, η Ρίο Άβε επέστρεψε στις... μέτριες πτήσεις καθώς έμεινε μακριά από τα τρίποντα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έπειτα από το 1-1 κόντρα στην Αλβέρκα.

Ο Μάριος Βρουσάι ήταν εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης, έκανε την ασίστ με εξαιρετική σέντρα για το γκολ του Κλέιτον στο 35', η οποία ήταν και η πρώτη του στη σεζόν όμως όλα αυτά δεν έφταναν για να έρθει το τρίποντο.

O cruzamento de Vrousai foi perfeito e o cabeceamento de Clayton foi exemplar. 🤝



Vê ou revê o golo do Rio Ave FC no #FCARAFC. 🎥#RemamosJuntos #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/fZpFgXwNy2 — Rio Ave FC (@RioAve_FC) November 8, 2025

Συγκεκριμένα, στο 77ο λεπτό, ο Λίμα ήταν αυτός που... πάγωσε το σύνολο του Συλαϊδόπουλου, με αποτέλεσμα η Ρίο Άβε να περιοριστεί στον έναν βαθμό και να ανέβει προσωρινά στην 10η θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς και στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.

Όπως σε κάθε ματς, έτσι και σε αυτό ήταν έντονο το ελληνικό στοιχείο, με τους Νίκο Αθανασίου, Αντρέα Ντόι και Μάριο Βρουσάι να είναι στο βασικό σχήμα ενώ ο Γιώργος Λιάβας με τον Αντώνη Παπακανέλλο μπήκαν ως αλλαγή.