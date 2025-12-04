Περίοδος περικοπών στη Ρίο Άβε, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει προχωρήσει στην απόλυση υπαλλήλων από διάφορα πόστα, όπως αναφέρει η «A Bola».

Η Ρίο Άβε δίνει φέτος τη δική της «μάχη» για την σωτηρία στην Primeira Liga έχοντας ωστόσο μία ασφαλή απόσταση τεσσάρων βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Σωτήρη περνάει μία αρκετά δύσκολη περίοδο όσον αφορά τα οικονομικά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «A Bola», ο Βαγγέλης Μαρινάκης -ο οποίος κατέχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου του συλλόγου- προχώρησε σε ένα σημαντικό μέτρο προκειμένου να μειωθούν οι συνολικές δαπάνες της Ρίο Άβε. Πρόκειται για μέτρα περικοπών, αφού το τελευταίο διάστημα έχει απολυθεί πλήθος υπαλλήλων που συνδέονται με διάφορα τμήματα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, «οι τελευταίες ημέρες σημαδεύτηκαν από τον τερματισμό συμβολαίων με προπονητές των νεανικών τμημάτων, καθώς και με άλλους επαγγελματίες που συνδέονται με τις ομάδες νέων, αλλά το μέτρο αυτό επεκτάθηκε στα τμήματα scouting, επικοινωνίας και marketing». Και συμπληρώνει ότι «η απόφαση φέρεται να ελήφθη από τον κύριο επενδυτή, Ευάγγελο Μαρινάκη». Επιπλέον τονίζεται πως τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει προσφυγές για χρέη.