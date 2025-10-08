Η Μπενφίκα απάντησε στις δηλώσεις του Αντρέ Βίλας-Μπόας ανεβάζοντας video στα social media με εννέα αμφισβητούμενες φάσεις από το ντέρμπι με την Πόρτο, ανάμεσα στις οποίες και δύο χτυπήματα στον Παυλίδη.

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Μπενφίκα και Πόρτο στο «Ντα Λουζ» άφησε πίσω του έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από τη διαιτησία, με αμφότερες τις πλευρές να εκφράζουν παράπονα. Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας-Μπόας, έκανε γνωστό πως προτίθεται να υποβάλει καταγγελία για υποτιθέμενη επιθετική ενέργεια του Βαγγέλη Παυλίδη εις βάρος του Βέιγκα. Η Μπενφίκα δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του, ούτε τις αναφορές του για τα οικονομικά της ζητήματα, και απάντησε δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με εννέα επίμαχες φάσεις του ντέρμπι, επιχειρώντας να αναδείξει τις δικές της ενστάσεις για τη διαιτησία. Σε δύο από αυτές, ο Βαγγέλης Παυλίδης φαίνεται να δέχεται χτύπημα με τον αγκώνα, μία φορά στο στομάχι και μία στο πρόσωπο.