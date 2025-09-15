Φαν Ντερ Σαρ: «Διάλεξα Γιουβέντους αντί Λίβερπουλ, ο Κριστιάνο μου έλεγε ότι θα γίνει ο καλύτερος»

Ο σπουδαίος πρώην Ολλανδός πορτιέρε μίλησε στη Gazzetta Dello Sport για την καριέρα του αλλά και το σήμερα, λέγοντας πως το 1999 επέλεξε Γιουβέντους αντί Λίβερπουλ, ενώ αναφέρθηκε και στον CR7.

Ένας από τους πιο εμβληματικούς τερματοφύλακες των 90's και 00's, με σπουδαία καριέρα που απογειώθηκε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μίλησε σε γνωστό ιταλικό μέσο για την πορεία του, αλλά και το σήμερα.

Ο λόγος για τον Έντουιν Φαν Ντερ Σαρ, των ύψους 1,99μ κίπερ που συνολικά κατέγραψε πάνω από 900 επίσημες συμμετοχές με Νορντβαϊκ, Άγιαξ, Γιουβέντους, Φούλαμ και Γιουνάιτεντ, κατακτώντας πάμπολλους τίτλους, μεταξύ αυτών 4 Premier League και 2 Champions League.

Η Gazzetta Dello Sport ανήρτησε συνέντευξη του 54χρονου πλέον Φαν Ντερ Σαρ, με τον ίδιο να μιλά για την επιλογή του το 1999 να διαλέξει να μεταγραφεί στη Γιουβέντους και όχι στη Λίβερπουλ, καθώς η καρδία του επέλεξε την «Μεγάλη Κυρία», ενώ του άρεσε το γεγονός ότι θα έπαιζε εκεί που κάποτε αγωνίστηκε και ο θρυλικός Ντίνο Τζοφ.

Όσον αφορά την παρουσία του στο «Όλντ Τράφορντ», ο υψηλόσωμος πορτιέρε τόνισε πως ήταν τεράστια τιμή για τον ίδιο, ενώ αποκάλυψε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχώς του έλεγε πως θα γίνει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πλανήτη.

«Ήταν μεγάλη τιμή να παίξω για έναν ιστορικό σύλλογο και με έναν προπονητή όπως ο Σερ Άλεξ. Είχα μια εξαιρετική σχέση με τον Φέργκιουσον: τα εγγόνια του πήγαιναν στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά μου. Ο Κριστιάνο ήταν απίστευτος. Ήταν πάντα στο γυμναστήριο πριν και μετά την προπόνηση. Δεν είχα ξαναδεί τόσο ''πεινασμένο'' νεαρό. Πάντα μου έλεγε: ''Έντουιν, θα γίνω ο καλύτερος στον κόσμο''. Του είπα να μην το παρακάνει, αλλά είχε δίκιο»!

Τέλος, αναφερόμενος στους κίπερ του σήμερα, δήλωσε πως ο Τζίτζι Ντοναρούμα είναι ένας από τους καλύτερους στη θέση του, ενώ είπε πως του αρέσουν επίσης οι Έντερσον και Άλισον.