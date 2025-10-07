Ανακοινώνεται η έδρα για το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Το μεγάλο φαβορί και το ΟΑΚΑ

Οι δύο έδρες που είναι υποψήφιες για το Super Cup μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ, αλλά και αυτή που παρουσιάζεται ως μεγάλο φαβορί.

Μέσα στις επόμενες ώρες η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ που συνεδριάζει σημερα το πρωί, αναμένεται να ανακοινώσει το γήπεδο στο οποίο θα γίνει το Super Cup μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η έδρα που έχει τον τίτλο του μεγάλου φαβορί είναι το Παγκρήτιο, με το ΟΑΚΑ να αποτελεί πλέον το αουτσάιντερ.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας αυτός αναμένεται να γίνει στις 3 Ιανουαρίου, καθώς δεν υπάρχουν κενές ημερομηνίες νωρίτερα.