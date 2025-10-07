Ανακοινώνεται η έδρα για το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Το μεγάλο φαβορί και το ΟΑΚΑ
Μέσα στις επόμενες ώρες η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ που συνεδριάζει σημερα το πρωί, αναμένεται να ανακοινώσει το γήπεδο στο οποίο θα γίνει το Super Cup μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η έδρα που έχει τον τίτλο του μεγάλου φαβορί είναι το Παγκρήτιο, με το ΟΑΚΑ να αποτελεί πλέον το αουτσάιντερ.
Θυμίζουμε πως ο αγώνας αυτός αναμένεται να γίνει στις 3 Ιανουαρίου, καθώς δεν υπάρχουν κενές ημερομηνίες νωρίτερα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.