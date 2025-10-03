Κουλούρης: Χάρισε με γκολάρα τον βαθμό της ισοπαλίας στην Αλ Ούλα (vid)

Νίκος Κικίδης
Κουλούρης - Σαουδική Αραβία

Ακόμα ένα γκολ για τον Ευθύμη Κουλούρη στη Σαουδική Αραβία, με τον Έλληνα επιθετικό να σημειώνει το μοναδικό γκολ στην ισοπαλία της Αλ Ούλα κόντρα στην Αλ Μπατίν (1-1).

Συνεχίζει να σκοράρει ο Ευθύμης Κουλούρης στη Σαουδική Αραβία. Αυτή τη φορά ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα κι έσωσε τον βαθμό για την Αλ Ούλα, η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Αλ Μπατίν στη δεύτερη κατηγορία της ασιατικής χώρας. Ο Κουλούρης σκόραρε με εντυπωσιακό βολέ στην κλειστή γωνία για να ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους και να διατηρήσει το αήττητο της Αλ Ούλα στην κατηγορία.

     

