Κουλούρης: Χάρισε με γκολάρα τον βαθμό της ισοπαλίας στην Αλ Ούλα (vid)
Συνεχίζει να σκοράρει ο Ευθύμης Κουλούρης στη Σαουδική Αραβία. Αυτή τη φορά ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα κι έσωσε τον βαθμό για την Αλ Ούλα, η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Αλ Μπατίν στη δεύτερη κατηγορία της ασιατικής χώρας. Ο Κουλούρης σκόραρε με εντυπωσιακό βολέ στην κλειστή γωνία για να ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους και να διατηρήσει το αήττητο της Αλ Ούλα στην κατηγορία.
د80‘ ⚽️ هدف لـ @AlUlaclub— دوري يلو (@FDL_KSA) October 3, 2025
كولوريس يعادل النتيجة 👏#العلا_الباطن #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/MgyBx7naUY
