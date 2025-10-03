Ακόμα ένα γκολ για τον Ευθύμη Κουλούρη στη Σαουδική Αραβία, με τον Έλληνα επιθετικό να σημειώνει το μοναδικό γκολ στην ισοπαλία της Αλ Ούλα κόντρα στην Αλ Μπατίν (1-1).

Συνεχίζει να σκοράρει ο Ευθύμης Κουλούρης στη Σαουδική Αραβία. Αυτή τη φορά ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα κι έσωσε τον βαθμό για την Αλ Ούλα, η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Αλ Μπατίν στη δεύτερη κατηγορία της ασιατικής χώρας. Ο Κουλούρης σκόραρε με εντυπωσιακό βολέ στην κλειστή γωνία για να ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους και να διατηρήσει το αήττητο της Αλ Ούλα στην κατηγορία.