Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στη Βαρκελώνη

Ο αγώνας Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ» της Βαρκελώνης το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Εμείς συγκεντρώσαμε για εσάς χρήσιμες πληροφορίες για αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια.

Η Βαρκελώνη είναι από μόνη της ένας συναρπαστικός προορισμός, με τη μοναδική αρχιτεκτονική του Γκαουντί, τις γειτονιές γεμάτες ζωή και την αύρα της Μεσογείου. Μετά τα μέσα Οκτώβριου η πόλη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες φιλάθλους, καθώς στις 21 του μηνός ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Καταλονία για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο ιστορικό Estadi Olímpic Lluís Companys στο Montjuïc, ευρέως γνωστό και ως «Μονζουίκ».

