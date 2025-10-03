Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στη Βαρκελώνη
Η Βαρκελώνη είναι από μόνη της ένας συναρπαστικός προορισμός, με τη μοναδική αρχιτεκτονική του Γκαουντί, τις γειτονιές γεμάτες ζωή και την αύρα της Μεσογείου. Μετά τα μέσα Οκτώβριου η πόλη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες φιλάθλους, καθώς στις 21 του μηνός ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Καταλονία για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο ιστορικό Estadi Olímpic Lluís Companys στο Montjuïc, ευρέως γνωστό και ως «Μονζουίκ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.