Ολυμπιακός: Οι επιλογές Μεντιλίμπαρ για Άρη, βασικός ο Καλογερόπουλος
Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για τον Άρη.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Άρη. Βασικοί χρίζονται τόσο ο Καλογερόπουλος, όσο και ο Μπρούνο με τον Μουζακίτη. Η διάταξη των Πειραιωτών: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Καλογερόπουλο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία και Μουζακίτη, άκρα με Ζέλσον και Στρεφέτσα και πίσω από τον Ελ Καμπί ο Ταρέμι.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
