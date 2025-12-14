Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για τον Άρη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Άρη. Βασικοί χρίζονται τόσο ο Καλογερόπουλος, όσο και ο Μπρούνο με τον Μουζακίτη. Η διάταξη των Πειραιωτών: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Καλογερόπουλο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία και Μουζακίτη, άκρα με Ζέλσον και Στρεφέτσα και πίσω από τον Ελ Καμπί ο Ταρέμι.