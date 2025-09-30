Λούκας Ποντόλσκι: Από Παγκόσμιος Πρωταθλητής έγινε Ultra της Γκόρνικ

Από Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Εθνική Γερμανίας, σε φανατικό οπαδό της Γκόρνικ στην Πολωνία κατέληξε ο Λούκας Ποντόλσκι.

Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ (2012–2015), Λούκας Ποντόλσκι απολαμβάνει πλέον το ποδόσφαιρο από μια διαφορετική οπτική γωνία: αυτή του οπαδού στις εξέδρες.

Ο 40χρονος πλέον Γερμανός εθεάθη μαζί με τους οργανωμένους φιλάθλους της Γκόρνικ Ζάμπρζε, ομάδα της Α΄ κατηγορίας Πολωνίας, στην οποία αγωνίστηκε από το 2021 μέχρι την απόσυρσή του, τον Οκτώβριο του 2024.

Μάλιστα, ανάρτησε φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται στην κερκίδα χωρίς μπλούζα, δίπλα στο γνωστό γκρουπ των ultras, Torcida Górnik, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αναμέτρησης με την Κρακόβια στις 27/9. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Με τους φιλάθλους μας. Απίστευτο πάθος. Αυτό είναι ποδόσφαιρο!».

Παρά τους μόλις 9 βαθμούς Κελσίου που επικρατούσαν στο γήπεδο της Κρακοβίας, ο Ποντόλσκι παρέμεινε χωρίς μπλούζα. Αν και ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1, η Γκόρνικ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας του πολωνικού πρωταθλήματος.