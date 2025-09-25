Ο Ιρανός επιθετικός από το ξεκίνημά του στον Ολυμπιακό έχει κάνει μεγάλη διαφορά και έχει ήδη συμβολή σε πέντε γκολ στο σύνολο σε μόλις τέσσερις συμμετοχές!

Ο Μεχντί Ταρέμι ήρθε για να αποδείξει πως είναι ο νέος... Ελ Καμπί! Γράφοντάς το αυτό εννοούμε ότι ήρθε για να αποδειχθεί τόσο σπουδαίος και επιδραστικός ως προς τον Ολυμπιακό . Ο Ιρανός με τη σπουδαία καριέρα πίσω του σε μόλις 167 λεπτά συμμετοχής και 4 παρουσίες με τα χρώματα του Ολυμπιακού έχει βρει δίχτυα 4 φορές (δύο με τον Πανσερραϊκό και δύο με τον Αστέρα), έχει 2 κερδισμένα πέναλτι (εκ των οποίων το ένα το μετέτρεψε σε γκολ ο ίδιος και το άλλο το έχασε ο Γιαζίτζι) αλλά και την ασίστ προς στον Αγιούμπ Ελ Καμπί στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό.

Αξιοποιώντας κοι το γεγονός ότι χρειάστηκε να επιστρατευθεί πιο νωρίς λόγω του προβλήματος τραυματισμού του Γιάρεμτσουκ έχει ήδη δείξει την εκτελεστική δεινότητά του. Και φυσικά τη φοβερή ποιότητά του.

Δύο γκολ σε μόλις τρεις τελικές στο Πρωτάθλημα!

Ο Ταρέμι έχει εξαιρετικούς αριθμούς και σε επίπεδο Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1 και ξέχωρα από τα δυο του γκολ στο ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Σε 43 λεπτά έχει 2 γκολ μετά από 3 τελικές αλλά και 1 ασίστ. Έχει δε καταγράψει μόλις 1 λάθος. Ο τρόπος με τον οποίο προσαρμόστηκε στον Ολυμπιακό και έδειξε πανέτοιμος με το... καλημέρα είναι υποδειγματικός. Μάλιστα αυτή τη στιγμή έχει παραπάνω γκολ από τον Ελ Καμπί (4 έναντι 3 του Μαροκινού και ενώ ο Ελ Καμπί έχει 6 σημμετοχές φέτος με τον Ολυμπιακό).

Φυσικά είναι σπουδαίο το πόσο πολύ ήθελε να κλείσει στον Ολυμπιακό παρότι είχε και άλλες προτάσεις και υπάρχει και η σχετική δήλωσή του όταν ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες: «Όταν με κάλεσαν από τον Ολυμπιακό, είχα μαζί τους μια κλήση zoom, στην οποία προσπάθησαν να μου εξηγήσουν πράγματα για τον Ολυμπιακό. Τότε τους διέκοψα και τους είπα ότι δεν χρειάζεται να μου εξηγήσουν τίποτα, διότι ξέρω πολλά για τον Ολυμπιακό. Ξέρω ποιος έπαιζε για τον Ολυμπιακό και ποιοι είναι οι οπαδοί του. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος.

Ήρθα λοιπόν εδώ για να βοηθήσω απλώς την ομάδα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς και θα παλέψω γι' αυτούς μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μου. Όπου και αν έχω βρεθεί, παίζω πάντα για την νίκη. Οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα ήταν οι καλύτερες στη χώρα τους. Γνωρίζω για την πίεση που υπάρχει από τους φιλάθλους. Πρέπει πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί οι οπαδοί έχουν προσδοκίες και περιμένουν από έναν επιθετικό να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να κερδίζει τα παιχνίδια. Είμαι, λοιπόν, εδώ για να προσπαθήσω γι' αυτούς και να τους κάνω ευτυχισμένους».