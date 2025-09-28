Με Γιόβιτς η ΑΕΚ, επικίνδυνες αποστολές εκτός έδρας για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες την Κυριακή 27/9 στη Stoiximan Super League για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η δράση στη Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα της Κυριακής (28/9). Στις 17:00, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αήττητη σε 12 επίσημα ματς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που υπέστη την πρώτη της απώλεια στο πρωτάθλημα με το εκτός έδρας 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ. Ακολούθησε το 2-1 επί του Παναιτωλικού για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Καλοσκάμη να ξεχωρίζει, προσθέτοντας έναν ακόμη ευχάριστο... πονοκέφαλο στον προπονητή του.

Σε καλή κατάσταση δείχνει ο Βόλος. Ξεπέρασε τις δύο ήττες στο ξεκίνημα από Άρη και Ολυμπιακό, χτίζοντας ένα μίνι αήττητο τεσσάρων αγώνων. Πέτυχε δύο σημαντικά τρίποντα στο πρωτάθλημα απέναντι σε Παναιτωλικό και Αστέρα Τρίπολης, ενώ είχε μια νίκη επί της Ηλιούπολης για το Κύπελλο Ελλάδας και το 1-1 μεσοβδόμαδα με τον Ατρόμητο. Έχει λύσεις στο ρόστερ του ο Φεράντο και αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής εύκολα ή δύσκολα.

Δεν θα είναι απλή υπόθεση το ματς για το φαβορί, ωστόσο δεν προκύπτουν και οι προϋποθέσεις για να πάει κανείς κόντρα. Η ΑΕΚ έχει μομέντουμ και είναι πολύ σοβαρή στο χορτάρι, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα αυτή την εποχή το αποτέλεσμα.

Στις 20:30 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» είναι προγραμματισμένη η σέντρα για το Αστέρας - ΠΑΟΚ. Κακή η εκκίνηση των Αρκάδων στη σεζόν, που ψάχνουν ακόμη την πρώτη τους νίκη σε επίσημο ματς. Τρεις ήττες και μια ισοπαλία στα πρώτα τέσσερα ματς πρωταθλήματος είναι ο φτωχός απολογισμός και μάλιστα ο βαθμός κατακτήθηκε στο ματς με την ΑΕΛ, όπου ο Αστέρας προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο... Μια ισοπαλία με την Κηφισιά και η ήττα από τον Ολυμπιακό είναι τα αποτελέσματα στις δύο αγωνιστικές του Κυπέλλου για τους Αρκάδες, που ψάχνουν επειγόντως το τρίποντο που θα τους δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη συνέχεια.

Ζόρια αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, που έκανε το κομμάτι του μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, γρήγορα ωστόσο ήρθε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα και τις αδυναμίες που παρουσιάζει στο χορτάρι. Η ήττα-σοκ με σκορ 4-1 από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο χτύπησε όλα τα καμπανάκια, αλλά τα δύο 0-0 που ακολούθησαν κόντρα σε Παναιτωλικό και Μακάμπι Τελ Άβιβ μαρτυρούν πως το μήνυμα ελήφθη κατά το ήμισυ. Προφανώς υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φίλων της ομάδας, ο γρίφος της εκτέλεσης παραμένει άλυτος και ο ΠΑΟΚ ψάχνει άμεσα αντίδραση για πρακτικούς και ψυχολογικούς λόγους.

Κακό το timing και για τους δύο, που έχουν μεν διαφορετικούς στόχους και αφετηρία στη σεζόν, εντούτοις ψάχνουν άμεσα το τρίποντο που θα τους επιτρέψει να ανασάνουν. Ο ΠΑΟΚ είναι προφανώς η καλύτερη ομάδα, το παιχνίδι όμως στην Τρίπολη είναι πολύ δύσκολο.

Στο Αγρίνιο (21:00) πέφτει η αυλαία στο πρόγραμμα της Κυριακής, με την κόντρα ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Παναθηναϊκό. Με πολλά σκαμπανεβάσματα και αλλοπρόσαλλα αποτελέσματα μέχρι στιγμής η ομάδα του Πετράκη. Νίκησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», πήρε βαθμό στην Τούμπα, έχασε όμως δύο εντός από Ατρόμητο και Βόλο... 0/2 στο Κύπελλο κόντρα σε Άρη και ΑΕΚ, όπου ούτως ή άλλως δεν έχει ρεαλιστικές ελπίδες διάκρισης. Βασικός στόχος της σεζόν η παραμονή στην κατηγορία με όσο λιγότερο άγχος γίνεται.

Πέρασε ένα πολύ δύσκολο διάστημα ο Παναθηναϊκός μετά τις σοβαρές γκέλες κόντρα σε Λεβαδειακό και Κηφισιά. Ο Βιτόρια έφυγε, ο Κόντης ήρθε και μια χαραμάδα ελπίδας γεννήθηκε. Όχι τόσο με το 1-1 στο ντέρμπι «αιωνίων», όσο με το εντυπωσιακό 4-1 επί της Γιανγκ Μπόις στη Βέρνη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Εντυπωσιακό αποτέλεσμα, που δίνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για την δύσκολη συνέχεια εντός κι εκτός συνόρων.

Περίεργο ματς. Ο Παναιτωλικός έχει καλή εικόνα απέναντι στους «μεγάλους», δεδομένα πάντως του λείπει η ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο λάθους στο Αγρίνιο, ήταν εξαιρετικός στην Ελβετία αλλά είναι ένα ερώτημα κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα συνεχόμενα ματς.

