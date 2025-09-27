Ο Παυλίδης ήταν... special και με δυο τέρματα έδωσε πολύτιμη νίκη 2-1 στην Μπενφίκα κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε. Αποθεώθηκε ο Ελληνας φορ.

Εντυπωσιακός ο Παυλίδης, αφού με δυο τέρμάτά του έδωσε πολύτιμη νίκη 2-1 στην Μπενφίκα κόντρα στην Ζιλ Βιθέντε. Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Μουρίνιο πήρε βαθμολογική ανάσα, έφτασε τους 17 βαθμούς και είναι στο -1 από την Πόρτο, αλλά με ματς περισσότερο. Ο Ελληνας διεθνής ήταν ο κορυφαίος των «Αετών», αφού γύρισε τούμπα το ματς, φτάνοντας έτσι τα επτά τέρματα στη σεζόν. Η Ζιλ Βιθέντε μπήκε πιο δυνατά, πίεσε και στο 11ο λεπτό ο Εστεβές πέτυχε το 1-0. Η αντίδραση της Μπενφίκα ήταν άμεση και στο 18' ο Παυλίδης με ιδανικό τελείωμα έφερε το ματς στα ίσα. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Λουκεμπάκιο κέρδισε πέναλτι, ο Ελληνας φορ ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το 2-1. Η συνέχεια πάντως είχε... άγχος για την ομάδα του Μουρίνιο, μιας και η Ζιλ Βιθέντε δημιούργησε φάσεις, ενώ στο 50' σκόραρε, αλλά το γκολ του Πάμπλ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Με δέκα ολοκλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι, αφού ο Εβέρτον αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις. Ο Παυλίδης αντικαταστάθηκε στο τελευταίο λεπτό, με το «Ντα Λουζ» να τον αποθεώνει για μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση.