Μπενφίκα - Παυλίδης: Καθάρισε σε... οκτώ λεπτά και αποθεώθηκε!
Εντυπωσιακός ο Παυλίδης, αφού με δυο τέρμάτά του έδωσε πολύτιμη νίκη 2-1 στην Μπενφίκα κόντρα στην Ζιλ Βιθέντε. Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Μουρίνιο πήρε βαθμολογική ανάσα, έφτασε τους 17 βαθμούς και είναι στο -1 από την Πόρτο, αλλά με ματς περισσότερο. Ο Ελληνας διεθνής ήταν ο κορυφαίος των «Αετών», αφού γύρισε τούμπα το ματς, φτάνοντας έτσι τα επτά τέρματα στη σεζόν. Η Ζιλ Βιθέντε μπήκε πιο δυνατά, πίεσε και στο 11ο λεπτό ο Εστεβές πέτυχε το 1-0. Η αντίδραση της Μπενφίκα ήταν άμεση και στο 18' ο Παυλίδης με ιδανικό τελείωμα έφερε το ματς στα ίσα. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Λουκεμπάκιο κέρδισε πέναλτι, ο Ελληνας φορ ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το 2-1. Η συνέχεια πάντως είχε... άγχος για την ομάδα του Μουρίνιο, μιας και η Ζιλ Βιθέντε δημιούργησε φάσεις, ενώ στο 50' σκόραρε, αλλά το γκολ του Πάμπλ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Με δέκα ολοκλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι, αφού ο Εβέρτον αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις. Ο Παυλίδης αντικαταστάθηκε στο τελευταίο λεπτό, με το «Ντα Λουζ» να τον αποθεώνει για μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.