Μπενφίκα: Special Παυλίδης, δυο γκολ σε οκτώ λεπτά!
Ο Παυλίδης κάνει ξανά τη διαφορά, αφού πέτυχε δυο γκολ σε οκτώ λεπτά κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε.
Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ εντός έδρας από τη Ζιλ Βιθέντε, η Μπενφίκα κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Μπροστάρης σε όλο αυτό ο Παυλίδης, μιας και ο Ελληνας φορ μέσα σε οκτώ λεπτά γύρισε τούμπα το ματς. Στο 18' με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-1 και στο 26' με πέναλτι σημείωσε το 2-1. Ηταν το 7ο γκολ του Παυλίδη σε 13 ματς, ο οποίος έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ .
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.