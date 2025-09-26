Ο Παυλίδης κάνει ξανά τη διαφορά, αφού πέτυχε δυο γκολ σε οκτώ λεπτά κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε.

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ εντός έδρας από τη Ζιλ Βιθέντε, η Μπενφίκα κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Μπροστάρης σε όλο αυτό ο Παυλίδης, μιας και ο Ελληνας φορ μέσα σε οκτώ λεπτά γύρισε τούμπα το ματς. Στο 18' με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-1 και στο 26' με πέναλτι σημείωσε το 2-1. Ηταν το 7ο γκολ του Παυλίδη σε 13 ματς, ο οποίος έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ .