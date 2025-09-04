Ένας βαθύπλουτος Βραζιλιάνος επιχειρηματίας άφησε όλη την περιουσία του στον Νεϊμάρ μετά τον θάνατό του.

Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ κάνει τον γύρο του διαδικτύου στη Βραζιλία. Ένας 31χρονος επιχειρηματίας από το Πόρτο Αλέγκρε απεβίωσε και αποφάσισε να αφήσει όλη την περιουσία του –που υπολογίζεται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ– αποκλειστικά στον σούπερ σταρ της Σάντος. Το πιο παράδοξο όμως είναι ότι ο άνδρας αυτός δεν είχε καμία προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον παίκτη, ούτε καν τον είχε συναντήσει ποτέ στη ζωή του!

Η διαθήκη καταχωρήθηκε επίσημα στις 12 Ιουνίου 2025 και, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, η απόφασή του προήλθε καθαρά από την εκτίμηση και τη συναισθηματική σύνδεση που ένιωθε με τον Νεϊμάρ. «Μου αρέσει πολύ, ταυτίζομαι μαζί του. Βλέπω σε αυτόν σπάνιες αξίες και με συγκινεί ιδιαίτερα η σχέση που έχει με τον πατέρα του», φαίνεται να τόνισε χαρακτηριστικά στη διαθήκη του.

Από την πλευρά του, το περιβάλλον του Νεϊμάρ υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει ακόμη κάποια επίσημη ενημέρωση για την κληρονομιά αυτή. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ιστορία έχει προκαλέσει τεράστιες συζητήσεις στη Βραζιλία κι έχει γίνει πρώτο θέμα στις ειδήσεις της χώρας.