Αρνητικός πρωταγωνιστής στην ήττα της Μοντερέι με 6-2 από Τολούκα ήταν ο Σέρχιο Ράμος, που έγινε viral για ένα πολύ κακό πέναλτι που εκτέλεσε.

Το βράδυ της Τετάρτης (24/9) αποδείχθηκε εφιαλτικό για τη Μοντερέι και τον Σέρχιο Ράμος. Ο Ισπανός αμυντικός είχε την ευκαιρία να αλλάξει τα δεδομένα στο ματς στο 20', όταν κέρδισε πέναλτι με το σκορ στο 1-0 υπέρ της ομάδας του κόντρα στην Τολούκα. Ωστόσο, η επιλογή του να εκτελέσει αλά Πανένκα αποδείχθηκε καταστροφική.

Έκανε ένα αδύναμο σουτ, ο τερματοφύλακας δε χρειάστηκε καν να κουνηθεί από τη θέση του, μάζεψε εύκολα την μπάλα κι από εκείνο το σημείο και μετά η κατάσταση άλλαξε δραματικά για τους φιλοξενούμενους.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η Μοντερέι βρέθηκε πίσω με 3-1, χάνοντας εντελώς έλεγχο στον αγώνα. Παρά την είσοδο του Αντονί Μαρσιάλ στο δεύτερο ημίχρονο, οι «Ραγιάδος» κατέρρευσαν αμυντικά και γνώρισαν βαριά ήττα με 6-2. Οι φίλαθλοι έσυραν τα εξ αμάξης στον πολύπειρο Ισπανό μπακ, που έγινε αντικείμενο χλευασμού στα social media για τον τρόπο που επέλεξε να σκοράρει από την άσπρη βούλα.

Δείτε το βίντεο

Sergio Ramos, una leyenda del fútbol mundial, multicampeon en España, cuatro Champions, dos eurocopas y un mundial, vino a fallar un penal contra un cabron al que le decían “manos guangas” surreal. pic.twitter.com/90YHMUPU50 — Luigi 👍🏻 (@luigialpastor) September 25, 2025



