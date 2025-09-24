Ο Γιακουμάκης ξεκλειδώνει την άμυνα της Μακάμπι!

Οι μάχες του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League αρχίζουν με την αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα (19:45).

Έπειτα από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στις εγχώριες διοργανώσεις, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στρέφεται στην Ευρώπη και την πρεμιέρα στον όμιλο του Europa League, για να γίνει το πρώτο βήμα προς τα νοκ άουτ.

Ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη League Phase της διοργάνωσης μετά τις δύο προκρίσεις στα προκριματικά κόντρα σε Βόλφσμπεργκερ (0-0, 0-1) και Ριέκα (1-0, 5-0), στοχεύει και φέτος να πάρει μία εκ των προνομιούχων θέσεων, καθώς πέρυσι με 10 βαθμούς (3-1-4) κατετάγη 22ος και συμμετείχε στα Playoffs όπου αποκλείστηκε από τη Στεάουα.

Φέτος στοχεύει ακόμα πιο ψηλά και ψάχνει το πρώτο «τρίποντο» απέναντι στους πρωταθλητές Ισραήλ, θέλοντας παράλληλα να αφήσει πίσω του τη βαριά ήττα στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό (4-1) και τη λευκή ισοπαλία με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα που αποτέλεσε την πρώτη απώλεια στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Οι Ισραηλινοί για να μπουν στον όμιλο απέκλεισαν Χάμρουν και Ντιναμό Κιέβου μετά τον αποκλεισμό τους από την Πάφο στο Champions League, μετρώντας στην περσινή τους παρουσία δύο νίκες και έξι ήττες, έχοντας δεχθεί γκολ σε όλους τους αγώνες τους. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του έχει το πάνω χέρι. Στο 1.68 η νίκη των «ασπρόμαυρων».

Ο Λουτσέσκου αναζητά λύση για το σκοράρισμα καθώς παρά τις 20 τελικές δεν βρήκε δίχτυα σε αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για πρώτη φορά έπειτα από 22 αγώνες, χάνοντας παράλληλα με τραυματισμό τον Πέλκα. Με τους Ισραηλινούς θα χρειαστεί αποτελεσματικότητα από τον Γιακουμάκη, με το γκολ του Έλληνα φορ να προσφέρεται στο 2.00.

Παίζοντας στην έδρα του ο «δικέφαλος» θα έχει παρουσία στην αντίπαλη περιοχή και πάντα υπάρχει η περίπτωση καταλογισμού πέναλτι σε απόδοση 3.15.

