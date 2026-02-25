Ουγγρική σφυρίχτρα στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με Άρη

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και όρισε Ούγγρο διαιτητή για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Άρη.

Οδεύουμε προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague με το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Άρη να ξεχωρίζει στην 23η στροφή του πρωταθλήματος.

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν αυτή την αγωνιστική, με τον Ούγγρο Ταμάς Μπόγνκαρ να είναι ο εκλεκτός για τον παιχνίδι των «πρασίνων» με τους Θεσσαλονικείς στη Λεωφόρο. Ο 47χρονος ρέφερι έχει έρθει στη χώρα μας άλλες τέσσερις φορές για παιχνίδια κανονικής διάρκειας (ΠΑΟΚ-Άρης 1-0, Άρης-Ολυμπιακός 2-1, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1), δύο φορές για play offs (Άρης-Παναθηναϊκός 0-1 και Άρης-Παναθηναϊκός 0-0) και μία για μπαράζ υποβιβασμό στο Λαμία-Βέροια (1-1).

Από εκεί και πέρα:

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Σπυρόπουλος, 4ος Κόκκινος, VAR: Τζήλος, Ζαμπαλάς)

Βόλος-ΑΕΚ: Τσιμεντερίδης (Μάτσας, Κλεπετσάνης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)

ΠΑΟΚ-Αστέρας AKTOR: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Παναθηναϊκός-Άρης: Μπόγκναρ (Μπούζας, Κόμπορ, 4ος Μόσχου, VAR: Κούλτσαρ, Καράκο)

ΟΦΗ-ΑΕΛ Novibet: Ζαμπαλάς (Πάτρας, Οικονόμου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)

Ατρόμητος-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Φωτιάς)

Κηφισιά-Λεβαδειακός: Ματσούκας (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Τζήλος)